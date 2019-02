BLOGI | Sundby jäi taas kuldmedalita, esikoht ikkagi Norrasse! Tammjärv seljatas Kläbo

Sundby proovis veel viimasel tõusul rünnata ja sai ka korraks veidike eest, kuid karjääri esimene individuaalne kuldmedal jäi siiski endiselt unistuseks. 34-aastane Sundby on kahekordne maailmameister ja kahekordne olümpiavõitja, kuid kõik tiitlid on tulnud võistkonnavõistlustel.

Individuaalselt on Sundby võitnud nüüd viis MM-medalit, millest kolm on hõbedased ja kaks pronksised. Olümpialt on tal üks individuaalne hõbe ja üks pronks.

30-aastase Röthe jaoks oli see karjääri esimeseks individuaalseks MM-tiitliks. Norra 4x10 km teatevõistkonnas võitis ta kuldmedali 2013. aasta Val di Fiemme MM-il.

Parima eestlasena sai Karel Tammjärv 27. koha. Tegemist on eestlaste senise parima kohaga Seefeldi MM-il. Muuhulgas õnnestus Tammjärvel edestada ka Johannes Hösflot Kläbot. Täiesti kustunud värske sprindi maailmameister leppis 30. kohaga.

Eestlastest oli täna stardis veel kaks meest: Andreas Veerpalu oli eelviimane lõpetaja ning sai 57. koha, Kaarel Kasper Kõrge võeti aga ringiga maha.

Tulemused finišis: 1. Röthe 1:10.21,8, 2. Bolšunov +0,1, 3. Sundby +0,7, 4. Niskanen +12,3, 5. Parisse +20,7, 6. Harvey +58,9, 7. Musgrave +1.00,3, 8. Backscheider +1.03,6, 9. Sergei Ustjugov +1.09,4, 10. Burman +1.12,8 .... 27. Tammjärv +4.02,1, 57. Veerpalu +9.55,5, Kõrge võeti ringiga maha.

Meeste suusavahetusega sõit Veerpalu lõpetab võistluse 57. kohal. Seega on ta lõpetajatest eelviimane. Ülejäänud mehed said ringiga. Kläbo saab 30. koha. Neljas norralane Iversen on 31. Tammjärv on finišis. tulemuseks 27. koht. Samal ajal on Tammjärv saanud rajal Kläbost mööda ja kerkinud 28. kohale. Tiitlikaitsja Ustjugov saab 9. koha. Parisse saab viienda koha, Harvey kuues, Musgrave seitsmes. Niskanen tuleb neljandana üle lõpujoone. Sundby peab leppima pronksmedaliga. 34-aastasel Sundbyl ei ole ikka individuaalset suurvõistluste kuldmedalit. Hõbemedal Bolšunovile. Kuldmedal Röthele! Võimas lõpuspurt! Sundby saab veidike eest, kuid teised kaks püüavad ta taas kinni. Niskanen ja Parisse jäävad maha. Nüüd toimub rünnak. Kolm meest saavad eest. Medalite peale hakkavad võitlema norralased Sundby ja Röthe ning venelane Bolšunov. Veidike üle kilomeetri veel minna. Esimesed viis on veel koos Bolšunov veab juba üsna pikalt juhtgruppi. Koos on ikka viis meest. Ustjugov on kerkinud samal ajal juba seitsmendale kohale. Venelane kaotab liidrile 51,9 sekundiga. Samal ajal on Kõrge saanud ringi sisse ja eestlane võetakse rajalt maha. Musgrave on liidrite seast maha jäänud. Seis 23,7 km peal: 1. Bolšunov 56.23,3, 2. Röthe +0,6, 3. Sundby +1,6, 4. Parisse +1,9, 5. Niskanen +2,0, 6. Musgrave +13,3. Kläbo on samal ajal täitsa kustunud. Ustjugov kaotab liidritele 48,6 sekundit ja on 12. kohal. Venelane paneb küll hoogu juurde, kuid medalid tunduvad praegu ikka üsna kaugel olevat. Seis 20,55 km peal: 1. Bolšunov, 2. Röthe +0,5, 3. Musgrave +1,2, 4. Parisse +1,6, 5. Sundby +2,2, 6. Niskanen +2,8, 7. Harvey +38,1, 8. Burman +38,5, 9. Backscheider +39,2, 10. Poltoranin +39,6 ... 31. Tammjärv +2.27,9. Kaugemal on näha, et Kläbol läheb raskeks ja Ustjugov paneb samas juurde. Esimesed kuus püsivad ikka koos. Isegi Niskanen pingutab. Nüüd on Niskanenil raskeks minemas. Nüüd langeb liidrite seast Poltoranin. Ette on jäänud kuus meest: Röthe, Musgrave, Bolšunov, Parisse, Niskanen ja Sundby. Kläbo ja Ustjugov kaotavad vabatehnika alguses liidritele veelgi aega juurde. Sõidetakse koos 18. ja 19 .kohal. Seis suusavahetuse järel: 1. Parisse 37,06,0, 2. Röthe +2,5, 3. Musgrave +2,6, 4. Niskanen +3,3, 5. Bolšunov +4,3, 6. Sundby +4,7, 7. Poltoranin +4,9, 8. Belov +14,0, 9. Gaillard +21,8, 10. Harvey +22,8....31. Tammjärv +1.22,7. Kläbol on suuskade vahetamisega probleeme. Norralane ei saa klambreid kinni ja poolel maal on ta alles 18. kohal. Kaotust liidrile on 29,8. Seis 12,35 km peal: 1. Niskanen 30.58,8, 2. Bolšunov +0,7, 3. Sundby +1,4, 4. Röthe +2,0, 5. Musgrave +2,8, 6. Parisse +3,4, 7. Poltoranin +5,3, 8. Belov +6,8, 9. Cologna +14,7, 10. Iversen +15,9... 30. Tammjärv +56,7. Eest on ära saanud kaheksa meest. Kläbo, Cologna ja Ustjugov on maha jäänud. Ustjugov jääb liidritest praegu maha 24 sekundiga. Kas tiitlikaitsja on hädas? Tammjärv on nüüd suure grupiga taas vahe sisse lasknud, kuid endiselt on ta 30. kohal. Tammjärv on nüüd esmakordselt kerkinud 30 parema sekka. Seis 8,6 km peal: 1. Sundby, 2. Gaillard +0,6, 3. Musgrave +1,5, 4. Iversen +2,2, 5. Katz +2,8, 6. Burman +3,6... 31. Tammjärv +15,6, 58. Veerpalu +1.59,4, 64. Kõrge +2.57,3. Tammjärv on tõusnud 31. kohale. Tammjärv on liidrite seltskonnas tagasi. Seis 6 km peal: 1. Musgrave 15.25,6, 2. Parisse +0,0, 3. Iversen +0,3, 4. Bolšunov +0,7, 5. Sundby +0,8, 6. Cologna +1,3... 33. Tammjärv +20,7. Veerpalu ja Kõrge kaotavad parimatele juba üle pooleteise minuti. Seis 2,3 km peal: 1. Niskanen, 2. Bolšunov +0,3, 3. Klaebo +0,7, 4. Sundby +0,9, 5. Iversen +1,5, 6. Musgrave +1,6... 37. Tammjärv +13,5, 56. Kõrge +26,9, 63. Veerpalu +32,9. Tugev klassikaspetsialist Iivo Niskanen on asunud vedama ja rivi pikaks venitama. Start on antud! Tiitlikaitsjana on stardis venelane Sergei Ustjugov. Aasta aega tagasi Pyeongchangi olümpiamängudel suusavahetusega sõidus kuldmedali võitnud norralane Simen Hegstad Krüger seekord Norra koondisesse ei mahtunud. Tagasivaade naiste võistlusele: https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/blogi-therese-johaug-pani-konkurendid-kiirelt-paika-ja-krooniti-ulivoimsalt-maailmameistriks?id=85411143

Enne võistlust:



Eestlaste lootused on peamiselt seotud Karel Tammjärvega, kelle jaoks on tegemist MM-i ühe peadistantsiga.