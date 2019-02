BLOGI | Seefeldi MM-il läksid paarissprindi kullad Rootsi ja Norra, Ränkel ja Kilp finaali ei pääsenud

SEEFELDI MM: PAARISSPRINT

Len Väljas toob Kanada finišissse kümnendana.

Norra võtab võimsa lõpuga kulla, Venemaa saab teise koha, Itaalia edestab pronksiheitluses napilt Rootsit. Prantsusmaa viies ja Austria kuues. Soome seitsmes, USA kaheksas ja Sloveenia üheksas.

Soomlaste jaoks medaliheitlus läbi! Hakola kukub laskumisel.

Esimesed kuus meest võtsid tõusulõpus hoo ikka täielikult maha ja jäid praktilisellt seisma.

Rootsi on tõusnud viimase vahetuse eel liidriks, Norra, Itaalia, Prantsusmaa,Soome ja Venemaa kohe järel!

Ärev hetk ka vahetusalas, kui Bolšunov kukkus, ent vahetus sai ikka üle antud. Käimas on eelviimane vahetus.

Kolmanda vahetuse käigus on Norra liider, neile järgnevad Prantsusmaa ja Rootsi. Vahed on veidi suurenenud.

Sloveenia on suures mängus tagasi! Lampic sõitis oma vahetusega tagasi 17 sekundit. Kõik mehed on pundis koos.

Sloveenia on teistest veidi maha jäänud. Len Väljas asub Kanadaga üheksandal kohal.

Norra on esimese vahetuse järel liider, Prantsusmaa teine, Itaalia kolmas.

Meeste finaal on alanud!

Kohe-kohe on algamas ka meeste finaal.

Viiendana lõpetas USA, kellele järgnesid Saksamaa, Soome, Šveits, Valgevene ja Poola.

Rootsi võidutses koosseisus Stina Nilsson ja Maja Dahlqvist.

Rootsi võidab! Sloveenia on teine ja Norra lõpetab kolmanda. Esimesena jääb medalita Venemaa.

Viimasel tõusul panevad tempot juurde Norra, Sloveenia ja Rootsi. Kes tuleb maailmameistriks?

Viimase vahetuse eel on liider Venemaa! Käimas on viimane ring.

Liider on eelviimase vahetuse ajal Norra, kellega püsivad tempos veel Rootsi, Venemaa ja Sloveenia.

Kolmandal ringil on liider Norra, võistlejaterivi on pikaks veninud.

Esimese vahetuse järel on liidrid Rootsi ja Norra. Kõik 10 võistkonda on jätkuvalt koos.

Naiste finaal on alanud!

Peatselt on algamas naiste finaal!

"Tegin vale valiku, Marko Kilbil oli jõudu põhiliselt üheks sõiduks. Ränkel tegi kõva sõidu. Olen pettunud, aga mitte sportlastes, vaid iseenda otsuses," rääkis koondise treener Anti Saarepuu Kanal2-le.

"Teisel ringil läksin teise suusaga, mis ei töötanud enam nii hästi. Sinna panin suure jõu ära," rääkis Kilp intervjuus Kanal2-le. "Hooldemehed tegid suurepärase töö osadega suuskadega. Viimane vahetus kannatasin nii palju kui võimalik, et mitte liidreid eest ära lasta," sõnas Ränkel.

Finaali pääsesid lõpuks järgmised riigid: Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Sloveenia, Norra, Venemaa, Rootsi, USA, Kanada ja Austria.

Sloveenia lõpetab neljandana, Šveits viiendana ja Eesti kuuendana, kaotust tuli 29 sekundit. Eesti finaali ei pääse.

Finaali pääsesid kohtadega Soome ja Prantsusmaa. Kindlasti pääseb finaali ka kolmandana lõpetanud Itaalia.

Kilp on langenud juba seitsmendaks. Eestil läheb finaali pääsemise osas väga raskeks.

Liider on Soome, talle järgnevad Itaalia ja Prantsusmaa. Eesti kaotab 5,65 sekundiga ja hoiab neljandat kohta. Käimas on viimane vahetus. Ajaliselt on Eesti täpselt finaali pääsemise piiri peal.

Kolm meeskonda on teistest ette pääsenud. Ränkel hoiab Eestit viiendal kohal.

Ränkel teeb suurepärast sõitu ja hoiab Eestis viie esimese seas!

Kilp on siiski veidi esimestest maha jäämas, 2 sekundit kaotust liidrile Itaaliale. Sõit on võrreldes 1. poolfinaaliga viis sekundit aeglasem.

Kilp on grupi tagumises osas, kuid õnneks veel siiski grupis sees.

Valgevenelane Astapenko kukub ning langeb võidukonkurentsist! Esigruppi on alles jäänud 8 meest. Ränkel hoiab Eestit kolmandal kohal kolmanda vahetuse järel. Sõit on ajaliselt võrreldes esimese poolfinaaliga veidi aeglasem.

Ränkel püsib ilusti tempos ning hoiab hetkel soomlaste järel teist kohta.

Kilp annab vahetuse üle kolmandana, liider on Valgevene.

Marko Kilp hoiab Eestit esimesel kohal, esimesed 10 meeskonda on kõik koos.

Eesti on pildis ja Raido Ränkel nr all 23 on lausa sõitu hetkel juhtimas.

Ränkel annab vahetuse üle esimesena ajaga 3.22,29!

Horvaatia suusamees kukub ning jääb ülejäänutest selgelt maha, sest ta kaotas suusad jalgade alt.

Meie meestest teeb esimese vahetuse Ränkel.

Start on antud!

Kohe on algamas teine sõit. Hoiame pöialt Ränkelile ja Kilbile!

Aga viie minuti pärast on algamas teine sõit, kus võistlustules ka Raido Ränkel-Marko Kilp! Nende konkurentideks on Itaalia, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits, Poola, Valgevene, Sloveenia, Ukraina, Hiina, Lichtenstein, Türgi, Horvaatia.

Esimestena kindlustavad finaali pääsu Norra ja Venemaa. Rootsi, USA, Kanada ja Austria mahtusid samuti esikuuikusse ning jäävad ootama teise poolfinaalsõidu aega.

Len Väljas on tõstnud Kanada kuuendaks. Rootsi ja Suurbritannia koperdasid ning kaotasid aega liidritele.

Viimane vahetus on käimas.

Esikolmik on praegu Norra, Venemaa ja Rootsi. Väike vahe on tekkinud viie esimese ja teiste vahel.

Pärast nelja vahetust on 9 meeskonda nelja sekundi sees. Liider on jätkuvalt Norra.

Norra on jätkuvalt liider. Neile järgnevad Rootsi, Austria, Venemaa. 9 meeskonda on koos!

Esimese vahetuse lõpetab liidrina Norra. Esimesed kümme võistkonda on 4,29 sekundi sees.

Esimesed kukkumised! Leedu ja Slovakkia on kukkunud ning grupist maha jäänud.

Sõit on alanud!

Esimeses sõidus stardivad Norra, Rootsi, Venemaa, USA, Austria, Suurbritannia, Tšehhi, Kasahstan, Kanada, Rumeenia, Slovakkia, Leedu, Iirimaa, Belgia ja Taani.

Kohe on algamas meeste poolfinaalid. Eesti võistkond koosseisus Raido Ränkel - Marko Kilp lähevad rajale teises sõidus.

Naiste finaali pääsesid järgmised võistkonnad: Norra, Rootsi, Soome, Saksamaa, Venemaa, Šveits, Sloveenia, USA, Poola ja Valgevene!

Teises poolfinaalis ei tulnud lõpuni Tai võistkond, sest nad said sõidu ajal võitjatelt ringiga sisse.

Finaali pääsevad automaatselt Venemaa ja Šveits! Sloveenia ja USA lõpetasid nende järel. Sõit oli esimese poolfinaaliga võrreldes selgelt kiirem. Lisaks esinelikule pääsesid finaali veel Poola ja Valgevene.

Viimasele vahetusele läheb liidrina Venemaa. Esimesed viis naiskonda on teistest selgelt eest ära.

Eelviimane vahetus algab kohe, USA juhib Sloveenia ja Venemaa ees. Esiviisikusse mahtusid veel Šveits ja Poola. Ajaliselt on vahe esimese poolfinaaliga veelgi kasvanud.

Võrdlus esimese sõiduga. Kui esimeses sõidus anti teine vahetus edasi ajaga 5.20, siis nüüd koguni oli ajaks 5.12! Kuus naiskonda on teistest ees - Poola, Sloveenia, USA, Norra, Tšehhi, Venemaa.

Kowalczyk annabki vahetuse üle liidrina. Kaheksa esimest mahuvad kolme sekundi sisse.

Teises poolfinaalis on stardis ka Justyna Kowalczyk, kes otsustas tippsporti naasta. Teadupärast lõpetas poolatar algselt karjääri pärast 2018. aasta olümpiat.

Teine sõit on alanud!

Kohe on algamas teine poolfinaal!

Norralanna Maiken Caspersen Falla saab kohtunikelt suulise hoiatuse - nimelt kasutas Falla uisusammu sõidu ajal.

Soome ja Saksamaa saavad samuti suure tõenäosusega finaali, sest tegu oli kiire sõiduga, kuid nad peavad siiski ära ootama ka teise sõidu. Esikuuikusse mahtusid veel Itaalia ja Kanada.

Esimesena pääsevad finaali Rootsi ja Norra! Soome ja Saksamaa lõpetasid kohe nende järel.

Neli naiskonda enne lõppu kõik koos! Kes pääsevad automaatselt edasi?

Rootsi on paari sekundiga teistest ette pääsenud. Käimas on viimane vahetus!

Itaalia jääb esinelikust viie sekundiga maha, Kanada 11 sekundiga.

Neli naiskonda on teistest ees - Saksamaa, Norra, Rootsi, Soome. Peatselt algab neljas vahetus.

Tuletame meelde, et naiste sprindis sõidetakse 6 x 1.2km.

Kolmanda vahetuse järel on liidriks Saksamaa. Itaalia kukkus ning langes esikolmikust välja!

Teisel vahetuse lõpuks on kuus naiskonda eest ära saanud - Rootsi, Saksamaa, Norra, Itaalia, Soome, Kanada.

Start on antud esimesele poolfinaalile!

Siin on teise poolfinaali stardinimekiri.

Naiste esimese poolfinaali koosseis:

Finaali pääseb 12 naiskonda, mõlema poolfinaali kaks esimest ning kaheksa võistkonda lisanduvad aegadega võrreldes. Esimene poolfinaal sõidetakse kell 10.15 ning teine algab 10.45.

Kõigepealt on kavas naiste paarissprinditeate poolfinaalid. Võistlustules on 19 naiskonda.

Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva kõigile! Tänane tähtpäev möödub spordimaailmas suuresti suusatamise MM-i saatel.