BLOGI | Seefeldi MM-i 50 km maratoni kuld ja pronks Norrasse, hõbe Venemaale, Ränkel 49. "Olin lisapinge tõttu vaimselt päris läbi."

Ränkel veel: "Lisapinge on lihtsalt peal, et Eesti suusatamine on häbis. Midagi head ei ole. Kindlasti see mõjutas, aga üritasin üle olla. Vaimselt olin täna päris läbi."

Raido Ränkel Kanal2-le: "Vähemalt olin parem. kui number seljas. Ainuke positiivne asi."

Raido Ränkel lõpetab sõidu 49. kohal (+11.27,0).

Meie mehi veel oodatakse....

TOP 12:

Pronksi võtab kaasmaalase ees Röthe, Sundby kaotab kümnendikuga.

Hans Christer Holund on võitjana finišis. Bolšunovile hõbe (+27,8)...

Ei, Bolšunon on kustunud. 700 meetrit enne finišit on Holundi kuldmedal raudkindel. 13. kuld Norrale nendel maailmameistrivõistlustel.

Venemaa murdmaasuusajuht Jelena Välbe lõi suures plaanis risti ette, et Bolšunov samas tempos lõpuni paneks...

Pronksi konkurentsis on veel teiste seas sellised mehed nagu Krüger, Burman, Röthe, Cologna, Musgrave, Sundby, Harvey, Yoshida, De Fabiani, Heikkinen, Melnitšenko, Halfvarsson ja isegi islandlane Snorri Eythor Einarsson.

Kas Bolšunov tahab tõesti veel kulda? Vahe on 46,5 km peal 27,9 sekundit.

Ülejäänud kamp ei kavatse enam Holundi ja Bolšunovit püüda. Seal käib mäng pronksmedalile, vahe on üle minuti ja 13 sekundi.

Holund on 45,25 km vaheajapunktist läbi läinud. Bolšunov on kõvasti lähemale tulnud (+37,1), aga finišisse on ikka liiga vähe maad jäänud, et see vahe tagasi sõita.

Enne viimast ringi juhib Holund jälitajate gruppi vedavate Jevgeni Belovi ja Aleksander Bolšunovi ees minuti ja 13 sekundiga. Hõbeda ja pronksi konkurentsis on veel mehi hulgim. Raido Ränkel on 52. (+6.35,5), Kaarel Kasper Kõrge 58. (+8.27,8).

33,2 km peal on Holundi edu grupi ees 1.04,0.

27,2 km: Holund on kasvatanud edumaa 51-sekundiliseks. Kas norralane peab tõesti lõpuni vastu?

26 km vaheajas on Holundi edu juba 43 sekundit. Sõidetud saab kohe tund aega.

24,9 km: Holund edestab suurt gruppi, mida veab Bolšunov 22,9 sekundiga. Ränkel ja Kõrge on jätkuvalt kuuendas kümnes - vastavalt 51. (+3.12) ja 55. (+3.26).

Holundi edu on 24 km peal kasvanud 25-sekundiliseks.

22,2 km vaheajapunktis on Hans Christer Holundi edu juba 12 sekundit. Kauaks norralast jätkub?

21,6 km sõidetud: Holund juhib nelja sekundiga teiste ees, esinelikus kolm norralast ja venelane Bolšunov. Peagrupp ikka 48 meest. Ränkel on 51. (+1.50) ja Kõrge 55. (+2.14).

18,6 km vaheajapunkt: Suur grupp püsib 48-liikmelisena. Ränkel on 51. (+1.23) ja Kõrge 55. (+2.04).

16,6 km vaheajapunkti 12 esimest:

Kolmandik distantsist on sõidetud - 16,6 km vaheajas on peagruppi jäänud endiselt 48 meest, kes mahuvad 16 sekundi sisse. Raido Ränkeli kaotus muudkui kasvab - nüüd juba täpselt minut ning kohaks 50.

Esimene mees on katkestanud - hiinlane Shang Jincai astus kõrvale. Ta kaotas enne katkestamist liidritele juba üle kolme minuti.

13,3 km sõidetud ning nüüd on ka Ränkel peagrupist kahjuks pudenenud. 15,6 sekundi sees on 48 meest, Ränkel on 49. kohal (+29,9).

Kõrge on 10 km vaheajapunktiks suurest grupist maha jäänud ja sõidab 55. kohal, kaotust liidritele on 55 sekundit. Ränkel on 50. (+23,8) ja püsib peagrupi lõpus.

8,3 km sõidetud - Sundby on suure grupi peas. Võistlejate rivi on pikaks veninud, kuid maha on jäänud vaid kaks meest: hiinlane ja kreeklane. Ränkel on suure grupi lõpus 50. (21,3) ja Kõrge 56. (+28,1) kohal.

5 km läbitud: muutusi pole, kogu grupp sõidab rahulikus tempos koos, kuid on üsna pikaks veninud. Ränkel on 54. (+18,3) ja Kõrge 59. (+19,9).

2,3 km vaheajapunktis on suur grupp oodatult veel koos. Ränkel on 46. (+7,5) ja Kõrge 55. (9,4).

Start on antud!

