BLOGI | Norra võitjaks tõstnud Kläbo näitas sprinditeates võimu, poolfinaalis vastast löönud Marko Kilp sai kollase kaardi

Oberstdorfi MM: sprinditeade

Kläbole on see käesoleva MM-i teiseks kuldmedaliks, ta oli parim ka individuaalses sprindis.

Soome kaotas Norrale lõpuks 1,7 ja Venemaa 2,1 sekundiga. Esimesena jääb medalist ilma Prantsusmaa, aga kaotust kogunes ligi 14 sekundit.

Hõbe Soomele ja Venemaa peab leppima pronksiga.

Kläbo ründab viimasel tõusul!

Kläbo ja Mäki on juba esimese tõusu järel Retivõhhil sabas!

Ja võitja on juba selge, Kläbo on hoopis teise käiguga.

Ülejäänud on juba kaugel.

Kläbo ja Joni Mäki hakkavad Retivõhhi jälitama.

Bolšunov annab Retivõhhile vahetuse üle nii, et Venemaa edu on Norras ees 4,3 sekundit. Kolmas on Soome (+5,1).

Üks tõus on aga veel Bolšunovil.

Norralane Erik Valnes suudab siiski enam-vähem kontakti hoida.

Bolšunov vajutab taas.

Neljas vahetus on läbi. Venemaa edestab Norrat 0,3 sekundiga, koos on veel kuus koondist.

Bolšunovi paariline Gleb Retivõhh püüab edu hoida, aga konkurendid eesotsas Johannes Hösflot Kläboga tulevad pisut lähemale.

Käib kolmas vahetus. Eile suusavahetusega sõidu võitnud Bolšunov on äksi täis ja ta on konkurentidega kahesekundilise vahe sisse teinud.

Meeste finaal on samuti alanud!

Norra duo Tiril Udnes Wengi ja Maiken Caspersen Falla võistlust ei rikkunud kukkumine. Ankrunaine Falla küll korra komistas, aga suurt ajakadu sellest ei tulnud.

Naiste sprinditeate maailmameistriks tuli Rootsi (Maja Dahlqvist, Jonna Sundling). Šveitsi edestati 0,99 ja Sloveeniat 3,46 sekundiga. Norra on alles kuues ja jääb medalita!

Meeste finaalis sõidavad Norra, Itaalia, Venemaa, Tšehhi, Rootsi, Prantsusmaa, Kanada, Šveits, Poola ja viimasena Soome.

Esimese poolfinaali võitis Norra, teine oli Venemaa (+0,2), kolmas Rootsi (+0,5) ja neljas Kanada (+0,7). Aegade võrdlust peavad ootama jääma Poola (+1,6) ja Soome (+1,6). Eestit edestas ka Suurbritannia (+2,0).

Himma andis lõpus järgi ja toob Eesti finišisse kaheksandana (+8,0)

Skandaalne soomlane Joni Mäki koperdab tõusul ja kukub seitsmendaks!

Himma peab ennast kõvasti ületama, et kuue sekka tulla ja lootus finaalist ellu jätta.

Viis koondist on pisut eraldunud. Kilp tõstis Eesti seitsmendaks (+4,8).

Himma on neljanda vahetuse järel grupis sees, aga ta andis kaks kohta järele. Kilbile andis ta vahetuse üle 11. kohal, kaotust Venemaale on 3,5 sekundit.

Kilp sai kohtunikelt käelöögi eest kollase kaardi.

Kolmanda vahetuse järel on Kilp üheksas (+3,4).

Himma on enda esimese vahetuse lõpetanud, ta on kümnendal kohal (+3,8).

Eesti esimest vahetust sõitis Kilp. Ta annab Himmale vahetuse üle üheksandana, kaotust liidriks läinud Kanadale on neli sekundit.

Nagu sprinditeates ikka, sõidetakse kokku kuus vahetust. Ringi pikkus on 1,2 km.

Nüüd on meeste poolfinaalide kord. Esimese poolfinaali start on antud!

Naiste finaalis sõidavad Sloveenia, Rootsi, USA, Venemaa, Šveits. Norra, Saksamaa, Soome, Tšehhi ja Prantsusmaa.

Naiste teisest poolfinaalist pääsesid kohaga edasi Venemaa ja Rootsi. Kolmandaks tulnud Norral ei tekkinud samuti finaalikoha vormistamisega probleeme.

Teine poolfinaal algab kell 12.24, seal on stardis näiteks Rootsi ja Venemaa esindused. Meeste esimene poolfinaal, kus osalevad ka Marko Kilp ja Martin Himma, algab kell 12.56.

Tere päevast! Sprinditeate poolfinaalid on alanud naiste poolfinaalidega. Esimesest poolfinaalist pääsesid kohtadega edasi Sloveenia ja USA, Eesti duo Aveli Uustalu - Johanna Udras sai 14 naiskonna hulgas kümnenda koha, kaotust Sloveeniale tuli 2.13,6.