BLOGI | Marko Kilp saavutas Ruka MK-etapil 17. koha, norralased näitasid võimu

RUKA MK-ETAPP

Kläbo järel kindlustab Norrale kaksikvõidu Golberg, kolmandaks platseerub Jouve.

Kläbo näitas lõputõusul tõelist võimu ning sai konkurentide ees kätte kindla edu, mida ta lõpusirgel enam käest ei andnud. Norralasele kindel võit!

Meeste finaal on alanud!

Kohe algab meeste finaal. Kas ja kes suudab Kläbole vastu saada?

Kolmandaks kuulutati lõpuks Sadie Maubet Bjornsen.

Naiste seas triumfeerib Maiken Caspersen Falla! Teise koha teenib Jonna Sundling! Kolmas koht selgub fotofiniši abil.

Kohe algab naiste finaal!

Kõik finalistid on ka meeste sprindis selgunud. Teises poolfinaalis ei olnud vastast Iversenile, teise koha sai Jouve. Lõplik koosseis meeste finaaliks:

Kläbo võitis esimese poolfinaali kindlalt, teise koha saavutas Bolšunov.

Naiste finaali koosseis:

Teisest sõidust kindlustasid koha finaalis Jonna Sundling ja Stina Nilsson. Lisaks pääses ajaga kuue parema sekka Tiril Udnes Weng.

Falla võidab esimese poolfinaali, kellele järgneb Bjornsen.

Kohe on jätkamas poolfinaalid! Juba on startinud naiste esimene poolfinaal.

Meeste poolfinaalide koosseisud:

Ka viimane veerandfinaal on nüüdseks läbi. Sealt pääsesid edasi Calle Halfvarsson ja Emil Iversen.

Kilp sai lõpuks oma veerandfinaalis neljanda koha ning ühtlasi ei pääse ka ajaga edasi. Sõidust pääsesid otse edasi Richard Jouve ja Johan Haggström.

Kilp hoiab hetkel kolmandat kohta.

Aga nüüd stardib Marko Kilp!

Kolmandast sõidust said edasi Joni Maeki ja Teodor Peterson.

Teises sõidust pääsesid edasi Aleksander Bolšunov ja Paal Golberg. Aeg oli kõvasti kiirem kui esimeses veerandfinaalis.

Kläbo näitas võimu ja võitis kindlalt esimese veerandfinaali, teisena ületas finiši Svensson.

Esimesest sõidust sai disklahvi venelane Sergei Ustjugov, kes tegi teise valestardi!

Kohe on algamas ka meeste veerandfinaalid! Tuletame meelde, et Kilp stardib neljandas.

Viies veerandfinaal on ka sõidetud ja sealt on poolfinaalkoha kindlustanud Katja Visnar ja Emma Ribom. Aegadega said lõpuks edasi Weng ja Neprjajeva.

Neljandast veerandfinaalist saavad kahe kiireimana edasi Johanna Sundling ja Anamarija Lampic. Kolmandana lõpetanud Natalja Neprajeva jääb ootama ajaga võrdlusi. Koos temaga on veel konkurentsis Triril Udnes Weng.

Kolmas sõit on veelgi aeglasem, kui teine. Esimese kahena pääsevad edasi Astrid Uhrenholdt Jacobsen ja Stina Nilsson.

Teise veerandfinaali kaks kiireimat olid Ane Appelkvist Stenseth (Norra) ja Sophie Caldwell (USA). Sõit oli aga esimesest selgelt aeglasem ehk jätkuvalt ootavad aegadega võrdlusi Therese Johaug ja Tiril Udnes Weng.

Esimesest veerandfinaalist pääsevad otse edasi Sadie Maubet Bjornsen (USA) ja Maiken Caspersen Calla (Norra):

Kokku on siis viis veerandfinaali. Igast saavad edasi kaks parimat ja veel lõpuks viie sõidu kaks parimat aegadega.

Naiste veerandfinaalid:

Paralleelselt on toimumas ka naiste MK-etapp ning anname teada ka seal toimuvast. Naiste veerandfinaalid algavad kell 13.30, meeste omad 13.57.

Kilp kuulub neljandasse veerandfinaali.

Meeste sprindis tehakse veerandfinaalidega algust Eesti aja järgi kell 13.57.

Henri Roos ja Martin Himma 30 sekka ei pääsenud, saades vastavalt 72. (2.53,00) ja 79. koha (2.54,7).

Tervist, suusasõbrad!Hooaja esimesele MK-etapile on algus juba tehtud ning rõõmsaid uudiseid on ka Eestile! Nimelt on Marko Kilp sõitnud kvalifikatsioonis välja koguni 9. aja, millega ta pääses kindlalt veerandfinaali ehk 30 parema sekka.