BLOGI | Johaug ja Kläbo tõid klassikasõidus Norrale võidu, eestlaste parimaks jäi 67. koht

Murdmaasuusatamise MK-etapp Rukal (naiste 10 km, meeste 15 km)

Ainsa meie esindajana lõpetas Kaarel Kasper Kõrge, kes sai 74. koha (+4.15).

Alles 18-aastane Kaspar Päärson on samuti katkestanud.

Norra äss Johannes Hösflot Kläbo võtab võidu ajaga 34.04,6. Venelased Aleksei Tšervotkin (+15,2) ja Aleksander Bolšunov (+18) hõivasid poodiumi madalamad astmed. Neljas oli norralane Emil Iversen (+19,8) ja viies soomlane Iivo Niskanen (+21,7). Meeste sõit oli Norra-Venemaa maavõistlus:

Kõrge on meie parimana 10 km vaheajapunktis 75. kohal (+2.22).

Marko Kilp on katkestanud. 8,1 km vaheajapunkti ta enam ei jõudnud.

Finišis on paremusjärjestus: 1. Aleksei Tšervotkin, 2. Emil Iversen (+4,6), 3. Iivo Niskanen (+6,5).

Kläbo on ka 13,1 km peal liider. Niskaneni tempo on pisut raugenud, ta on kukkunud kolmandaks. Tšervotkin kaotas Kläbole teisena 17,7 ja Niskanen 18,5 sekundiga.

Kilp on endiselt seitsmendas kümnes. 6,2 km peal on ta meie parimana 67. (+1.18). Kõrgele kuulub 74. aeg (+1.34).

Kläbo on liider ka 10 km peal. Niskanen kaotab 9,9 ja Tšervotkin 14,7 sekundiga.

8,1 km peal on liidriks Kläbo, Niskanen kaotab teisena 8,4 sekundiga. Kolmas on Tšervotkin (+12,9) ja neljas Iversen (+14,0).

5 km vaheajas on Kilp 63. kohal. Kaotust liider Kläbole on juba 55 sekundit. Kõrge asub 73. kohal (+1.07). Päärson on 3,1 km peal viimaste hulgas - 83. (+1.00).

3,1 km vaheajas on Kilp 49., kaotust liidrile Kläbole on 34 sekundit.

Marko Kilp on 1,2 km peal alles 62. (+11,6). Kõrge saab 72. aja (+14,2).

Norra äss Johannes Hösflot Kläbo (nr 64) on nii 1,2 kui 3,1 km peal uus liider, 3,1 km vaheajas edestab ta Iverseni 6 sekundiga.

8,1 km vaheajas on liidriks tõusnud Ivo Niskanen, kuid sinna on jõudnud vaid 38 meest.

Marko Kilp (nr 74) on rajale pääsenud.

Hetkeseis 5 km peal:

Meie meeste stardini on veel mõned minutid aega. Ka 5 km vaheajas on liider Emil Iversen. Esikaheksas on lausa viis venelast!

Norralane Emil Iversen lükkab venelased 3,1 km peal liidrikohalt. Tema edu Tšervotkini ees on 1,9 sekundit.

Soomlane Ivo Niskanen läheb 3,1 km peal kolmandaks, kaotust Tšervotkinile 5,5 sekundit.

1,2 km vaheajas on uus liider Emil Iversen.

Venelased on alustanud võimsalt - 3,1 km vaheajapunktis on neil kolmikjuhtimine. Liider on Aleksei Tšervotkin.

1,2 km vaheajapunktis on liider tšehh Michal Novak. Alla sekundi kaotavad talle venelane Ilja Semikov ja itaallane Francesco De Fabiani. Ükski norralane pole veel startinud.

Meeste 15 km klassikasõit on alanud. Eestlastest on 86 mehe seas stardis Marko Kilp (number 74), Kaarel Kasper Kõrge (78) ja Kaspar Päärson (85).

Aveli Uustalu lõpetas ajaga 28.53,1, kaotas Johaugile kolme minuti ja 51 sekundiga ning sai 72 naise konkurentsis 67. koha.

Tänane sõit oli tõsine Norra ja Rootsi maavõistlus. Esimese 15 hulgas oli viis norralannat ja kuus rootslannat. Lisaks pääsesid TOP 15-sse vaid kaks venelannat ning üks ameeriklanna ja üks soomlanna.

Ka 8,1 km vaheajapunktis on Uustalu 65. kohal. Kaotust liidrile Johaugile on tal 3.12.

Aveli Uustalu on 6,2 km peal 66. kohal (+2.20,9).

5 km vaheajas on Aveli Uustalu 72 naise konkurentsis 65. kohal (+1.39,6).

Aveli Uustalu on langenud 3,1 km vaheajas 65. kohale (+1.00.1).

Venelanna Tatjana Sorina kustus lõpus ja langes napilt poodiumikohalt välja. Ta kaotas kolmanda koha saanud rootslannale Ebba Anderssonile (+26,0) vaid 0,1 sekundiga.

Therese Johaug on võitjana finišis. Tema võiduajaks on 25.01,4. Frida Karlsson kaotab teisena 21,8 sekundiga.

Aveli Uustalu sai 1,2 km vaheajapunktis 63. koha (+21.4 sekundit).

Frida Karlsson on finišis uue võimsa liidriajaga 25.23,2. Niskaneni edestas ta 23,1 sekundiga.

Finišis on uus liider soomlanna Kerttu Niskanen ajaga 25.46,6.

Aveli Uustalu (nr 72) on startinud, kuid Johanna Udras starti ei läinud.

8,1 km peal on Johaugi edu veelgi kasvanud - 21-aastane Karlsson kaotab nüüd teisena 13,6 sekundiga.

Finišis on hetkel liider ameeriklanna Rosie Brennan ajaga 25.48,0. Lõpetanud on 17 naist.

Johaug on kasvatanud 1,2 kilomeetriga vahet Karlssoniga kahe sekundi võrra. 6,2 km vaheajapunktis on norralanna edu Karlssoni ees 5,9 sekundit.

Venelanna Tatjana Sorina on 3,1 km peal endiselt kolmas (+2,4).

Varsti saavad rajale ka eestlannad.

5km vaheajas on juba liider Johaug, Karlsson kaotab norralannale teisena 3,8 sekundiga. Kolmas on rootslanna Ebba Andersson (+17,0).

Karlsson on ka 3,1 km vaheajapunktis liider, kuid Johaug kaotab talle nüüd vaid 1,8 sekundiga.

Venelanna Tatjana Sorina lükkas Johaugi 1,2 km peal kolmandaks. Venelanna kaotas Karlssonile 1,8 sekundiga.

Hetkeseis 1,2 km vaheajas:

Therese Johaug kaotab 1,2 km peal Karlssonile lausa 5,5 sekundiga, kuid on teisel kohal.

Rootslanna Frida Karlsson (nr 27) on kindel uus liider. Edu teiste ees ligi kuus sekundit.

Kogu favoriitide grupp on rajal, just startis Therese Johaug (nr 30). Norralanna Heidi Weng (28) starti ei läinud.

Norralanna Helene Marie Fossesholm on 1,2 km peal uus liider, tema edu Matintalo ees on 1,6 sekundit.

1,2 km vaheajapunktis on liider soomlanna Johanna Matintalo, vaid 0,1 sekundiga kaotab norralanna Anna Svendsen.

Eestlannadest lähevad 10 km sõidus starti Aveli Uustalu (nr 72) ja Johanna Udras (nr 73).

Tere hommikust! Naiste 10 km klassikasõit Ruka MK-etapil on just alanud. Esimesena startis soomlanna Eveliina Piippo.