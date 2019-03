BLOGI | Dopinguteemaline pressikonverents Münchenis tõi avalikkuse ette uusi detaile

Kuigi pressikonverents jäi suhteliselt üldsõnaliseks, saime siiski mõndagi huvitavat teada: Müncheni prokuratuur kinnitas, et 2011. aastast on Erfurti dopinguarsti (nimesid ei mainitud, aga kõigi eelduste kohaselt on tegemist Mark Schmidtiga) klientideks olnud vähemalt 21 sportlast kaheksast Euroopa riigist. Nende peal on kokku läbi viidud kolmekohaline arv veredopinguprotseduure ning asi puudutab ka Pyeongchangi olümpiat.

Kuna ühtegi nime või konkreetset isikut ei nimetatud, jäädi üldsõnaliseks ning anti pigem vihjeid: muuhulgas mainiti, et praeguse seisuga puudutab kaasus viit erinevat spordiala: kolme tali- ja kahte suveala. Juba varasemast on teada, et asjasse on segatud jalgratturid, ent vihjati ka triatleetidele: väidetavalt oli Erfurti arst töötanud ka Hawaiil, mis viitab sealsele Ironmani võistlusele.

Prokuratuuri sõnul läks sportlase jaoks üks hooaeg veredopingut maksma 4000 - 12 000 eurot. Samuti ollakse optimistlikud, et leitud verekottide sisu suudetakse DNA-testide abil konkreetsete sportlastega siduda.