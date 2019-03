BLOGI | Austria spordiminister: Seefeldi MM näitas, et neid, kes meie juures dopingut tahavad teha, ootavad tagajärjed

Dopinguteemaline pressikonverents Viinis

Pressikonverentsil ei mainitud kordagi, milline saatus viite Seefeldis kinni võetud sportlast ootab. Ametnike avaldustest võis välja lugeda, et suures plindris on kindlasti Austria suusatajad Max Hauke ja Dominik Baldauf. Aga sõnum "neid, kes meie juures dopinguga tegelevad, ootavad tagajärjed" võis tähedada midagi ka meie meeste jaoks.

Sellega pressikonverents ka lõppes.

Csefan: uurisime juhtumit sellises ulatuses nagu prokuratuur meile seda võimaldas. See oli väga ulatuslik: kuulati telefone pealt ja jälgiti kohapeal. Tulemuseks oli see, et üks sportlane saadi kätte vereülekande toimumise ajal.

Küsimus: on teada, et Schmidt oli kohal mitmetel võistlustel, kas saaks täpsustada, mis spordialasid see veel puudutab? Csefan: kuna uurimine käib, ei saa seda hetkel kommenteerida.

Kriminaalpolitsei esindaja Csefan: uurimine keskendus ainult kriminaalvõrgustikule. Me ei teadnud enne Seefeldi, milliseid sportlasi see puudutab.

Strache: kontrollidest üksi ei piisa, on vaja ka kriminaalpolitsei poolset toetust.

Küsimus: austerlasi kontrolliti pidevalt ja iga kontroll maksab 1000 eurot, kas nendel kontrollidel on siis mõtet? Antidopingu esindaja Cepic: muidugi neil on mõtet.

Küsimus: kas Austria suusaliidule peaks järgnema karmimad tagajärjed, sest nii paljud nende sportlased on vahele võetud? Strache: meie karistused on juba ühed maailma karmimad, aga nüüd, nende juhtumite tõttu, jõuab see inimeste teadvusse rohkem kui varem.

Küsimus: kas Austria suusaliidule tuleks dopinguvastaseks võitluseks toetust juurde anda? Strache: juba on juurde antud.

Strache: ebaõiglusest erinevate riikide vahel tuleb rohkem rääkida, siis saavad ka teised riigid aru, et dopinguvastaseid seadusi tuleb karmistada.

Strache: võib arvata, et uurimise käigus tuleb veel sportlasi välja. Mitte ainult Austriast, vaid ka teistest riikidest. Foto: kuvatõmmis otseülekandest

Strache: "Ka tippsportlastele ei tehta järeleandmisi. Kes teeb midagi keelatut, seda karistatakse."

Strache: maailmameistrivõistlused näitasid, et neid, kes tahavad meie juures midagi dopinguga teha, seisavad silmitsi tagajärgedega.

Strache filosoofeerib veelkord teemal, kuidas jõuda sinnamaani, et dopinguvastane võitlus oleks seadustega reguleeritud võrdselt kõikides riikides.

Sõna on uuesti spordiminister Strachel.

Cepic: arvan, et ülemaailmselt hakkab see juhtum mõjutama kontrollmehhanisme taoliste juhtumite puhul.

Cepic: arvan, et Austria võib olla selle dopingujuhtumi käsitlemisel eeskujuks paljudele teistele riikidele.

Cepic: Austria sportlaste osalemine võistlustel on peatatud. Johannes Dürri puhul on meil veel puudu mõned dokumendid.

Cepic: rahvusvaheliste juhtumitega tegeleb FIS (rahvusvaheline suusaliit), Austria dopingupatustega tegeleb NADA.

Cepic: NADA (Austria antidoping) ülesanne on kontroll ja järelvalve ning teha seda emotsioonideta. Austria sportlastest enamik tegeleb puhta spordiga. Koostöö võimudega kulges seekord ideaalselt.

Sõna hakkab võtma nüüd Michael Cepic antidopingust.

Csefan: usun, et rahvusvaheliselt on teada, et meie siin Austrias ei saa üksinda puhta spordi eest võidelda.

Csefan: arvan, et operatsioon "Aderlass" mõjub spordile üldisemalt positiivselt.

Csefan: need sportlased, kes kätte saadi ja üles tunnistasid, need lasid end dopinguspiraalist välja rebida.

Csefan: seadustest üksi ei piisa, on vaja ka nulltolerantsi dopingu suhtes.

Csefan: nagu Strache on öelnud, võiksid olla dopingu vastu võitlemisel rahvusvahelised standardid.

Csefan: nad ei võtnud ebaseaduslikke aineid, vaid praktiseerisid veredopingut.

Csefan: selle võrgustiku tabamine oli võimalik tänu Austria ja Saksa politsei ja Austria antidopingu koostööle.

Csefan: selle võrgustiku eesmärk oli end loomulikult illegaalselt rikastada.

Csefan: kriminaalsed organisatsioonid ja Schmidti võrgustik olid hierarhiliselt üles ehitatud.

Csefan räägib, et operatsiooniga "Aadrilask" õnnestus kriminaalne võrgustik maha võtta.

Sõna võtab nüüd Dieter Csefan kriminaalpolitseist.

Strache: "See kahjustab sportlaste tervist, aga spordis käivad asjad ka raha ümber ning doping on sellega seotud."

Strache: "Mulle meeldiks, kui ka teistes riikides oleksid dopinguvastased reeglid nii karmid nagu Austrias, sest see aitab kaasa dopingu väärkasutamise väljajuurimisele."

Strache: Austrias on ka dopingu kasutamine kriminaalne ning selle eest on võimalik karistada kuni kolmeaastase vanglakaristusega.

Strache räägib, et Austrias on juba maailma ühed karmimad antidopinguseadused ning koostöö uurijatega on kulgenud väga hästi. Ta teeb veelkord ülevaate, et on avastatud rahvusvaheline dopinguvõrgustik.

Pressikonverents on alanud.

