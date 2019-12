Björn Dählie arvates on naiste suusatamine surmigav: võitja on teada juba enne starti

"Kurb on vaadata, kuidas Therese võidab ühe võistluse teise järel, edestades pidevalt teise koha naist üle minuti. Me teame juba enne starti, kes võidab." sõnas Dählie, vahendab Iltalehti.

Norra legend lisas, et ei taha selle avaldusega kuidagi Johaugi saavutusi pisendada: "Therese on hämmastav sportlane. Treenija ja võistlejana on ta Norra suusaajaloo suurim fenomen. See ütleb tema kohta nii mõndagi."

Kui Johaug on siiani võitnud MK-sarjas juba 57 etappi, siis Dählie jõudis oma ülieduka karjääri jooksul 46 individuaalse MK etapivõiduni. Olümpiamängudelt võitis Dählie 12 medalit, neist kaheksa kuldset, ning maailmameistrivõistlustelt 17 medalit, neist üheksa kuldset.

Teine Norra legend, Thomas Alsgaard väitis, et Johaugi ülemvõim on nii suur, et ta suudaks Norrale teatesõidus esikoha tuua ka üksinda. "Johaug võiks ise kõik neli vahetust sõita ja tooks Norra ikkagi võitjana finišisse," pakkus ta.