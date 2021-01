Austrias kahtlustatakse, et Alaver ja Poltoranin võisid seotud olla ka geenidopinguga

Kolmest kriminaalmenetlusest on kaks (Saksamaa ja Eesti) praeguseks sisuliselt lõppenud, Austria protsess on koroonaviiruse tõttu veninud, kuid sealt on oodata üllatusi, avaldati ETV saates „Pealtnägija“.

„Peale vahistamist-läbiotsimist Seefeldis tekkis edasise uurimise käigus kahtlus, et need sportlased on võinud tarvitada Repoxygeni-nimelist ravimit. Repoxygeni kasutamise saab liigitada geenidopingu hulka. Tänu sellele tõuseb kehaomase hormooni erütropoetiini – EPO – tootmine,“ rääkis Innsbrucki prokuratuuri pressiesindaja Hansjörg Mayr.

Prokurär ei kinni ega ka kummuta, kas ka Alaver on sellesse segatud. Samal ajal tuuakse dokumentidest välja, et Alaver uuris dopingudoktor Mark Schmidti käest, kuidas on olukord tüvirakkudega või geenitehnoloogiaga.