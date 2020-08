Austrias hoitakse Eesti suusatajate spordipettusel teravalt silma peal, suurt rahalist kahju tekitas ka Tammjärv

Austria riiklik meediaettevõte ORF kirjutab, et Innsbrucki prokurör süüdistab kahte Eesti suusatajt ning ühte eestlasest abipersonali liiget spordipettuses.

Pressiesindaja selgitas kolmapäeval ORF-ile, et kohtus peavad oma tegudele vastust andma nii Andreas Veerpalu kui ka Karel Tammjärv. Praeguseks on mõlemale määratud nelja aasta pikkune võistluskeeld. Mõlemad alustasid keelatud võtete kasutamist hooajal 2016/17. ORF lisab, et mõlemad mehed teenisid pettuse abil sponsoritelt vähemalt 15 000 eurot. Kui Veerpalu poolt tekitatud varalisest kahjust on varasemalt juba kirjutatud, siis nüüd märgivad austerlased, et varalist kahju tekitas ka Tammjärv.

Loos mainitakse ka Andrus Veerpalu. 2002. ja 2006. aasta olümpiavõitja kohta kirjutatakse, et ta aitas Seefeldis veredopingu tarvitamisele kaasa. Nimelt andis olümpiavõitja enda toa petturitele kasutamiseks.

Andreas Veerpalu peab kohtus vastust andma 8. oktoobril. Ülejäänud kahe mehe osas on tulevik esialgu selgusetum ning istungeid ei ole paika pandud.