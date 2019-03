Austria suusajuht: dopingujuhtumisse on segatud ka Saksamaa sportlased

Kui siiani oli avalikkusele teada, et Austria ja Saksamaa politsei ühise dopingureidi käigus vahistati ja esitati süüdistus viiele suusatajale, siis Schröcksnadeli andmetel on kahtlusaluste ringis ka sakslased.

„Üks uurija ütles mulle, et juhtumisse on segatud Saksamaa sportlased ja sellel skandaalil on rahvusvaheline ajalugu. Rohkem ma ei saa selle kohta aga midagi lisada, küsiga politsei käest,” sõnas Schröcksnadel ajalehele Bild.

Kolmapäeval toimunud haarangus vahistati sportlastest Kasahstani murdmaasuusataja Aleksei Poltoranin, Austria suusakoondislased Max Hauke ja Dominik Baldauf ning eestlased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Lisaks arreteeriti Saksamaa dopinguarst Mark Schmidt ja veel kolm temaga seotud inimest.