Austria prokuratuur: Eesti tundis vähe huvi suusatajate kriminaaluurimise ülevõtmise kohta. Taavi Pern: Eestis pole spordikelmus kuritegu

Willamiga intervjuu teinud väljaanne Tiroler Tageszeitung avaldas loo, mille pealkirjaks on „Murdmaasuusatajad Innsbrucki kohtus: „Eestlastel oli vähe huvi””

Andreas Veerpalu kohtuprotsess peaks toimuma Innsbruckis 8. oktoobril, kuid austerlased pole sugugi kindlad, et eestlased üldse kohale tulevad, eriti arvestades veel koroonaviirusest põhjustatud kõikvõimalikke reisipiiranguid ja muid raskusi. „Meil on raskusi nende kättesaamisega. Halvimal juhul tuleb hakata neid taga otsima,” kommenteeris Willam, kelle sõnul võinuks Eesti prokuratuur uurimise üldse üle võtta. „Eestlastel oli vähe huvi. Seega otsustasime ise asja kohtusse viia. Kui süüdistatavad keelduvad püsivalt tulemast, võib eestlastel uuesti paluda kriminaaluurimine üle võtta. Vastasel juhul oleks see tagaselja kohtupidamine.”

Pöördusime Eesti prokuratuuri poole, et olukorda klaarida. Juhtivprokurör Taavi Pern selgitas, et küsimus ei ole sugugi huvi puuduses, pigem on käed seadustega seotud. Aga mis saab siis, kui suusatajad jätavadki lihtsalt kohtuistungile minemata? Kas Austria taotluse korral kuulutatakse Veerpalud ja Tammjärv Eestis tagaotsitavateks? Miks Mati Alaveri puhul menetleti dopingule kallutamist, aga Andrus Veerpalu puhul mitte?