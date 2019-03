Austria politsei tegi sportlastele üleskutse: tulge ise välja, pääsete kergemalt!

Möödunud kolmapäeval toimusid arreteerimised üheaegselt nii Austrias Seefeldis kui ka Saksamaa Erfurtis, kus elab ja tegutseb spordiarst Mark Schmidt. Viimaselt abi saamise on Eesti koondise suusataja Karel Tammjärv avalikult üles tunnistanud, öeldes, et sai Saksa spetsialisti kontakti 2016. aastal Mati Alaverilt. Kes jagas Schmidti kontakti Andreas Veerpalule, pole praegusel hetkel teada, sest kahekordse olümpiavõitja poeg on oma selgitusi jaganud vaid politseile. Tammjärve sõnul oli tema ja Andrease dopingu kasutamisest teadlik ka Andrus.

Austria ajalehe Kronen Zeitungi teatel peaksid uurijad varsti avalikuks tegema veelgi rohkem nimesid (praegu on teada seitse Schmidti klienti - toim).

"Meie eesmärk on leida rahastajaid ja võrgustikud hävitada. Sellega sai operatsioon "Adrerlass" edukalt hakkama," ütles Austria antidopinguagentuuri esindaja David Müller.

"Kõik, kes tulevad välja võtmetunnistajatena ja nimetavad niiditõmbajate nimesid, võivad oodata, et nad pääsevad kergema karistusega."

Austria föderaalpolitsei esindaja Dieter Csefan hoiatas, et hetkel tegeletakse Erfurtist leitud 40 verekoti omanike tuvastamisega ning DNA analüüsi käigus tulevad nimed varem või hiljem välja.

"Kui keegi end ise üles annab, langeb vangistamispõhjus tõenditega mõjutamise ohu tõttu ära ning te võidate kuni 48 tundi, mis teil tuleks muidu trellide taga veeta," sõnas Csefan.

Kroner Zeitung lisab, et tunnistajaid oodatakse ette astuma võimalikult ruttu, kuna ees ootavad uued spordi tiitlivõistlused.