Austria kriminaalpolitsei: operatsiooni „Aadrilaskmine” eesmärk oli purustada rahvusvaheline dopinguvõrgustik

Kahtlustus on väga tõsine: veredopingu kasutamine. Eeltööd tehti mitme kuu jooksul, kokku arreteeriti üheksa inimest (nende hulgas viis sportlast), läbi otsiti 16 maja. Kuna nimetatud organisatsioon baseerub Saksamaal, siis oli tegemist Saksamaa ja Austria politsei ühise operatsiooniga. See viidi läbi täna varastel hommikutundidel Austrias (Seefeldis) ja Saksamaal (Erfurdis). Samaaegselt suusatamise MM-i võistluspaigas Seefeldis toimunud läbiotsimisega toimus haarang ka Saksamaal, doktor Mark S (politsei ei kasutanud täisnime) ja tema kaasosaline võeti kinni ning seal otsiti läbi üheksa maja.

„Seda Erfurtis baseeruvat grupeeringut kahtlustatakse tugevalt selles, et juba aastaid on nad tipptasemel atleete abistanud dopinguga, et saavutata kodustel ja välismaistel jõuproovidel paremaid tulemusi,” anti pressiteates teada.

„Arreteeritud sportlaste hulgas on kaks austerlast, üks kasahh ja kaks Eesti tippsportlast,” raporteeris politsei. Sportlasi kahtlustatakse grupeeringuga koostöö tegemises. Rohkem infot saab tänasel pressikonverentsil.

Arreteeritud on üheksa inimest, neist viis sportlast. Meediast on läbi käinud järgmised nimed: kaks Austria suusatajat Dominik Baldauf ja Max Hauke, kaks eestlast - Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu - ning kasahh Aleksei Poltoraninin, kes on Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu õpilane.