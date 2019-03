Austria kriminaalpolitsei: Erfurti dopinguvõrgustikku võib võrrelda maffiaorganisatsiooniga

"Tööjaotus oli paigas, igal inimesel olid oma ülesanded: viia verekotid punktist A punkti B ja viia läbi vereülekanne," rääkis Csefan täna Viinis toimunud pressikonverentsil, lisades, et tegevuse varjatuna hoidmiseks kasutati välismaiseid ettemakstud kõnekaarte.

Hetkel uurimise käigus kogutud info kohaselt kutsus Mark Schmidt sportlasi dopingut saama, meelitades neid algul tasuta protseduuridega. Lisaks kasutas ta meelitamiseks juba nende sportlaste nimesid, kellega ta oli tegelenud ja kes olid tänu sellele saanud uued profilepingud, vahendab uudisteagentuur DPA.

Uurimine näitas, et Schmidt ja tema kaasosalised polnud kohal mitte ainult Seefeldi MM-il, vaid juba aastaid ka ülemaailmselt rahvusvahelistel võistlustel ja spordi suurüritustel. Kuigi Csefan rohkem detaile ei lisanud, võib seoseid tuua Karel Tammjärve ja Algo Kärbi jutuga, kes on väitnud, et said veredopingust abi 2017. aasta Lahti MM-i ja 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängudel.

Operatsiooni "Aadrilaskmine" eel sai politsei teada, et ühel päeval peaks dopinguvõrgustik tegelema Seefeldis nelja sportlasega kolmes eri paigas - see info saigi politseile reidi tegemisel otsustavaks. Eesmärgiks võeti üks neist vereülekande ajal kätte saada, mis Austria suusataja Max Hauke puhul ka õnnestus.

Schmidt ja tema isa kuulatakse homme ja võib-olla ka ülehomme Münchenis üle. Selleks reisib Csefan täna koos oma kolleegidega Saksamaale.