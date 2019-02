Austerlased ja Poltoranin tunnistasid veredopingu kasutamist ja vabastati! Veerpalu ja Tammjärv jätkuvalt vahi all

„Kaks austerlast ja kasahh on tunnistanud veredopingu kasutamist. Lisaks andsid nad laialdaselt informatsiooni,“ teatas Austria politsei.

„See on minu jaoks uudiseks, kuna minu viimase info kohaselt pidid nad vahi alla jääma 48-tunniks,“ rääkis Austria koondise norralasest peatreener Trond Nystad.

Kurier kirjutab, et vabastatud suusatajad ei olnud olulised tegelased suures kriminaaljuurdluses, millega üritatakse sulgeda Saksamaal tegutsenud dopingulaborit ja tuua süüpinki nende juhid. Seetõttu otsustatigi nad vabastada. Uurimine ei ole veel aga lõppenud.

Eestlased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu on jätkuvalt vahi all. Tammjärve ja Veerpalu saatus selgub reede hommikul. Just siis otsustab prokurör, kas taotleda eestlaste jätkuvat kinnipidamist või nad vabastada. Reede keskpäeval möödub 48 tundi eestlaste vahi alla võtmisest. Seega tuleb seejärel otsustada, mis edasi saab.

Kurieri teatel jätkab politsei endiselt eestlaste küsitlemist. Ajalehe Krone Zeitung andmetel ähvardab kõiki vahistatud suusatajaid kuni kolme aasta pikkune vanglakaristus.