Antidoping: Eesti sportlaste karistuste kohta peaksid otsused tulema sel aastal

Neljapäeval esitas Austria prokuratuur Seefeldi dopinguskandaali vilepuhujale Johannes Dürrile süüdistuse ja teda ähvardab kuni viieaastane vanglakaristus, kirjutab ERR Sport.

Millises seisus on juhtumiga seotud Eesti sportlaste uurimised? "Kindlasti uuritakse meie sportlasi. Kindlasti uuritakse rahvusvahelise suusaliidu (FIS) poolt, meil on kontakt nii suusaliidu kui uurijatega," rääkis Vallimäe. "Arvata on, et mitte killustada seda uurimist, siis lõppotsused tulevad nii sportlastele kui taustajõududele suhteliselt lähestikku. Kindlasti peaks need [otsused] tulema sel aastal."

Seega on lootust, et saame enne uue hooaja algust kevadisele skandaalile joone alla tõmmata? "Minul on selline info, et see nii võiks minna, jah," vastas Vallimäe.