Anti Saarepuu: minu vastu Austria ega Saksamaa politsei huvi pole tundnud

"Olen vaikselt oma elu elanud ja sellest teemast eemale püüdnud hoida," rääkis Saarepuu dopingusaagast ETV saates "Ringvaade". "Uudis (Alaverile süüdistuse esitamine -toim) oli muidugi uudis, aga mind see otseselt ei puudutanud. Ma ei tunne pingeid ega viha mitte kellegi vastu. Olen lihtsalt üritanud oma asja ajada ja eluga edasi minna."

"Ma käisin korra märtsis Eesti politseile ütlusi andmas Seefeldis toimunu kohta," vastas Saarepuu küsimusele, kui palju võimud tema vastu huvi on tundnud. "Minuga pole siiamaani ei Austria ega Saksamaa politsei ühendust võtnud. Ka Eesti (politsei) poolt rohkem mitte keegi ega ka Eesti Antidoping pole minuga rohkem rääkinud."

"Paar nädalat tagasi oli uudis, et Austriast ja Saksamaalt tulevad uurijad ja ka mina pean ütlusi andma, aga see oli puhas vale või spekulatsioon. Minuga pole keegi ühendust võtnud," sõnas Saarepuu.

Kas sinu jaoks on kogu dopingusaaga täiesti lõpetatud? "See oleneb sellest, mis karistus tuleb Karel Tammjärvele. Kuna mina olin tema isiklik treener, siis võib olla küsimus selles, et kas tuleb ka sealt tema treenerile mingisugune karistus. Samas minu treenerilitsentsi keegi peatanud pole ega sellel teemal ka minuga räägitud pole. Usun, et minuga mingeid probleeme ei ole."

Saarepuu lisas ka, et pole pärast Seefeldit Alaveriga ise rohkem sõnagi rääkinud.