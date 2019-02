Anti Saarepuu: ma ei tea, miks Tammjärv ja Veerpalu ei stardi

Eesti suusatajate juhendaja Anti Saarepuu raputas sprinditeate järel endale tuhka pähe. Foto: Hendrik Osula

Täna puhkes suusatamise MMil Seefeldis suur dopinguskandaal. Viimastel andmetel on politsei pidanud kinni üheksa inimest, neist viis sportlast. Väidetavalt on vahistatud austerlased Dominik Baldauf ja Max Hauke, eestlased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu ning Aleksei Poltoranin, kes on Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri hoolealune.