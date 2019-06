Anti Saarepuu leidis uue ja põneva töökoha

Sihtasutuse juhi peamiseks tööülesandeks on Haanja puhke- ja spordikeskuse töö korraldamine ja keskuse arendamine selliselt, et see leiaks kasutust aastaringselt, teatas Rõuge vald oma koduleheküljel. Uue juhi üks suuremaid projekte tööd alustades saab olema piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetme (PKT) suurprojekti „Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks" ellu viimine koos Rõuge vallavalitsusega kuni aastani 2021.

Saarepuu ise võtab uut tööd kui väga suurt, aga kahtlemata põnevat väljakutset: „Keskus tuleb panna toimima aastaringselt, see tähendab, et mõelda tuleb suurelt ja julgelt ning kuskilt lihtsalt pihta hakata. Haanja puhke- ja spordikeskusest peab saama spordisõprade jaoks tõeline tõmbenumber, et siia tuleks nii rahvast kui suuremaid üritusi," sõnas ta.

Loomulikult ei jäta kirglikust suusasportlasest juht tähelepanuta ka talveperioodi: „Haanjamaa täidab ilma igasuguse kahtluseta Eestimaa lumepealinna rolli, oleks patt looduse poolt meile kätte mängitud trumpe ­– pikk lumeperiood käsikäes maalilise maastikuga – kasutamata jätta."

Samuti kinnitab Saarepuu, et on väga huvitatud kaasa lööma mitte ainult Haanja suusakeskuse, vaid kogu Rõuge valla sporditegevuste edendamises.