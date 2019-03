Anti Saarepuu: Andreas ja Andrus Veerpalu lahkusid meile sõnagi ütlemata ja meie teadmata

"Šokk. See 48 tundi, mis see on toimunud, pole kuidagi lihtne olnud, seda on võimatu sõnadesse panna. Soovin öelda, et kõik need inimesed, kes sellega kuidagi seotud on, nende julgus on vastutus võtta. Täna on kahjuks Karel minu kõrval, aga kahjuks Andreas Veerpalu lahkus minule teadmata hotellist koos Andrus Veerpaluga. Tema kohta esitage küsimused Andreasele ja Andrusele, see oli minu seljataga tehtud otsus," rääkis Saarepuu, kes kinnitas taas, et tema kahe mehe dopingutarvitamise eest vastutust ei saa võtta.

"Olen täna Kareliga üle 45 minuti juttu ajanud. Olen küll Eesti murdmaakoondise vastutav treener, aga selle eest ei luba mu süda vastutust võtta. Ma ei ole midagi märganud ega sellest kuidagi teadlik olnud. Karel on mulle endast rääkinud ja oma süüd minule tunnistanud. See on väga raske."

Tammjärv tunnistas pressikonverentsil, et asus dopingut tarvitama 2016. aastal Mati Alaveri mahitusel. Hiljem liitus "projektiga" ka Andreas Veerpalu, asjaga oli kursis ka tolle kahekordsest olümpiavõitjast isa Andrus Veerpalu.