Andrus Veerpalule edukaks kujunenud legendaarne suusavõistlus võib saada kurva lõpu

Kindel on see, et Holmenkolleni maraton on kavas sel pühapäeval ning praeguse seisuga veel ka järgmisel hooajal. Tänavune sõit peetakse aga koroonaviiruse tõttu tühjade tribüünide ees.

Legendaarse maratoni, kus aastatel 2003 ja 2005 võidutses ka Andrus Veerpalu, probleem pole aga koroonaviiruses, vaid võistlejate arvus. Kui näiteks 2014. aastal võttis osa 70 suusatajat, siis mullu vaid 45, kellest koguni 15 olid norralased.

"Kas me peame suusatama Oslos 50 kilomeetrit? Me peame midagi muutma, niimoodi ei saa asi jätkuda," rääkis Norra meediale FIS-i murdmaasuusatamise võistlusdirektor Pierre Mignerey.

Olümpiavõitja Sami Jauhojärvi sõnul on paratamatu, et tiheda võistluskalendri puhul sportlased igale poole ei jõua. "Kui MK-sarjas on 41 individuaalvõistlust, siis ükski keha ei pea sellist koormust koos reisidega vastu. See tähendab ühtlasi, et vaid suurematel suusariikidel on ressursse igal pool kohal olla."

Soome suusalegend Harri Kirvesniemi tõdes samuti, et FIS-il tasub kõigepealt enda otsused üle vaadata. "FIS on teinud sportlastele võimatu võistlusprogrammi. "Mona Lisa" maal kuulub Louvre muuseumisse ning Holmenkolleni 50 km sõit suusatamisesse."