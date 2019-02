Andrus Veerpalu väldib ka suusaliidu kõnesid

Seili sõnul on alaliidule suureks abiks olnud Eesti saatkond ja konsul Austrias. "Täna hommikul on kahe sportlase ülekuulamine, mille järel tehakse teatavaks süüdistuste esmane alus. Nii kaua peame kahjuks ootama."

Seili sõnul Kasahastani koondislase Aleksei Poltoranini treeneri ja Andreas Veerpalu isa Andrus Veerpaluga ta kokku saanud pole ja nägi teda kolmapäeval pärast skandaali puhkemist vaid eemalt. "Me oleme üritanud talle ka läbi Eesti koondise peatreeneri läheneda, et aru saada või rääkida, aga pole kahjuks saanud kontakti."

Tänane päev näitab, mis olukorras on muu koondis ning kas näiteks teatesõidus Eesti osaleb. "See juhtum mõjutab kõike. Eks murdmaakoondis teeb oma otsused täna ja samm haaval. Mis edasi saama hakkab, ka seda kahjuks ei tea. Loodame, et allesjäänud sportlased saavad ikkagi startida."

Andrus Veerpalu pole õnnestunud tabada ka Eesti ajakirjandusel.

