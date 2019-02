Andrus Veerpalu poja vahistamisest Austria dopinguhaarangus: ma ei tea, mida öelda

Poltoranin ja Veerpalu Foto: Rauno Volmar

Põhja suusaalade MM-il Seefeldis puhkes täna suur dopinguskandaal, kui tuli ilmsiks, et Austria ja Saksamaa ametivõimude ühisoperatsiooni käigus koodnimega "Aadrilaskmine" on arreteeritud viis sportlast, kellest kaks on eestlased - Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu.