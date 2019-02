Andrus Veerpalu poega treeninud Frode Estil: väga üllatav, et Andreas on dopinguskandaali segatud

Olümpiavõitja Andrus Veerpalu kunagine suur rivaal on juba aastaid Meråkeri suusakooli õppejõud, tema käe all õppis sealsamas ka Andreas.

"On väga üllatav, et selline skandaal üldse aset leidis, sest suusatamises pole pikka aega midagi sarnast olnud," rääkis Estil väljaande VG ajakirjanikele, kes teda küsitlema olid läinud. "Ja on veelgi üllatavam, et Andrease nimi on skandaali segatud. Ma ei tea kogu juhtumi tausta, aga loodan, et ta ei ole suures plaanis teinud midagi valesti. Ehkki see on halb märk, et ta on arreteeritud," kommenteeris kahekordne olümpiavõitja ja neljakordne maailmameister.

Andreas Veerpalu õppis Meråkeri suusakoolis kolm aastat.