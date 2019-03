Andreas Veerpalu on sotsiaalmeedia kontod kustutanud, Tammjärve Instagramis käib suur sõimlemine

Sõnavõtte on ka norra ja ingliskeelseid ehk sopaloopimine on suisa rahvusvaheline. "Loser," kirjutab kasutaja jonaskrrrt, kes lisab veel hiljem ühe teise kasutaja kommentaarile vastates: "the proof is sooo clear... he even admitted to have used doping since 2016. Why are you even trying to defend this piece of shit? (tõlge: tõendid on nii ilmsed... ta isegi tunnistas, et on 2016. aastast saadik dopingut kasutanud. Miks sa isegi üritad seda s***hunnikut kaitsta?"



Pressikonverents Seefeldis 01.03.2019 Foto: Andres Putting



Naisterahvas, kellele küsimus suunatud oli, vastas: "Ma hakkasin kaitsma, kuna ta on eestlane, ma arvan. Ikkagi petis, ma tean."

jonaskrrrt'ile, kes tundub olevat norralane, ei mahu kuidagi pähe, kuidas saavad nii paljud eestlased Tammjärve pärast reedehommikust avalikku ülestunnistust tunnustada. "Ma pole kunagi eitanud, et norralsed pole illegaalseid meetodeid kasutandu, aga ma ei kaitseks inimest, ei eestlast ega norralast, kui ta tegeleb pettusega. See tüüp on teid kolm aastat ninapidi vedanud, aga teie ütlete vaid: "no worries mate! Mind ei huvita, et sa oma riiki ja kogu suusamaailma lollitasid."

Andreas Veerpalu on kustutanud nii oma Instagrami kui ka Facebooki kontod. Samas on aga loodud Facebooki grupp "Usume Andreas Veerpalu", mille on tänaseks "meeldivaks" märkinud 102 inimest, samas kui 2011. aastal loodud gruppi "Usume Andrus Veerpalu" kuulub endiselt 42 000 inimest.