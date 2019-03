Andreas Laane: dopingusportlaste karjäär on lõppenud, Mati Alaveri tegevusele peaks andma hinnangu EOK

Eesti suusaliidu president Andreas Laane jälgis Karel Tammjärve dopingu tarvitamise ülestunnistusega pressikonverentsi Soomes suusatades. Keerulisel ajal vajavat pinged maandamist. Laane tunnistas, et Tammjärve jutt tekitas raskemeelseid tundeid. „Sportlased, kes tegelesid koos Mati Alaveriga kolm aastat süsteemselt dopingu tarvitamisega, tegid Eesti suusatamisele väga suurt kahju,” nentis ta. „Spordis ei ole kohta mustal valemängul. Nende sportlaste karjäär on sellega lõppenud.”

Andreas Laane, dopinguga patustanud Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu tegutsesid Team Haanja varjus ja suusaliidul polnud nende tegevusest ülevaadet. Selline olukord tekkis sinu ametiaja jooksul. Kas näed juhtunus ka oma süüd?

Kas nüüd süüd… Alaliiduna olime lihtsalt printsipiaalsed, kuid tunnistan, et alati saab paremini. Team Haanja tegevust motiveeris raha. Tegelikult ei muuda asja see, kas sportlased olid suusaliidu all või eraldi, praegu on kaotaja ikkagi Eesti suusatamine tervikuna.