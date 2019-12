Ametlik kinnitus: Mati Alaver pääses Austria prokuratuuri käest puhta nahaga

Innsbrucki prokuratuurist väideti 14. novembril Eesti Päevalehe järelpärimise peale, et Austrias jätkub suusatajate Karel Tammjärve ja Andreas Veerpaluga seotud uurimine. Teisi eestlasi polnud tol hetkel sellesse kaasatud.

Austria dopingujuurdlust vedav Hansjörg Mayr kinnitas täna ERRi spordiportaalile, et Mati Alaveri isiku suhtes lõpetati Austria prokuratuuri uurimine seoses Eestis jõustunud kohtuotsusega, mis tähendab, et Austrias pole enam millegi üle otsustada.

Harju maakohus teatas eelmisel nädalal, et Alaveri kohtutoimikuga ajakirjandusel tutvuda ei lasta. Seda põhjendati nii toimikus leiduvate delikaatsete isikuandmetega kui ka Austrias toimuva uurimisega.

Esmaspäeval ütles maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ERR-ile, et kohtunik on endiselt arvamusel, et kaitsja taotluse rahuldamine toimik suletuks jätta on põhjendatud.