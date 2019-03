Algo Kärp kriitika peale kuri: me ei süsti, suitseta ega tarbi alkoholi

2017. aasta veebruaris andis ta usutluse Õhtulehele, kui oli just Otepää MK-etapil 15 km klassikadistantsil paremuselt kolmanda eestlasena 59. koha saanud.

Ta viitas alaliidu keerukatele suhetele Team Haanjaga ning rääkis, et kriitikat on valus lugeda. "Me ei süsti, suitseta ega tarbi alkoholi, vaid teeme ühiskonna jaoks positiivseid asju. Aga ajakirjandust vaadates on tunne, nagu me oleks väga õudsed tegelased siin Eesti riigis." Ta lisas, et tehakse nii palju trenni, kui võimalused lubavad ja antakse endast parim.

Paraku on nüüd selge, et treeningplaani osa oli tema puhul ka dopingu tarvitamine. Kärp rääkis esmaspäeva õhtul Delfile, et alustas 2016. aastal ning selgitas ajendeid. "Paljud asjad kokku. Ma olin ise enda arvates kõik teinud, et saavutada häid tulemusi. Mõtlen treenimise koha pealt. Olin ise nii palju lugenud kõrvalt erialakirjandust ja harinud ennast. Lõpuks oli see, et tulemused olid võistlustelt nii nagu nad olid ja olin sähvatanud ainult paar korda 20 sekka. Seega oli tunne, et võiksin justkui ka läbimurde teha. Väliselt oli surve tugev. Eelkõige just meedialt. Andrus (Veerpalu), Jaak (Mae) ning Kristina (Šmigun-Vähi) olid eest ära astunud ja pidevalt räägiti ja kirjutati, et praegune põlvkond on mõttetu ja nad raiskavad lihtsalt raha. See jutt oli kogu aeg. Tahtsin ka perele põhjendada heade tulemustega, et miks ma nii kaua olen neist eemal. Lapsed kasvasid. Kodus ei olnud teisel poolel ka lihtne. See kõik kokku ajendas."