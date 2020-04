Algo Kärp kasutas veredopingu kõrval veel ühte keelatud ainet, kuid palus FIS-ilt lühemat karistust

Kui Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv tarvitasid veel kasvuhormooni, siis FIS-i kokkuvõttest selgub, et Algo Kärp sai keelatud insuliinravi.

„Algo Kärp tunnistas insuliini tarvitamist. Vastavalt Rahvusvahelise Antidopingu WADA nimekirjale on see keelatud aine,“ kirjutatakse Kärbi kohta tehtud kokkuvõttes.

Kokkuvõttes märgitakse Kärbi karistuse kohta, et esialgu sooviti mehele määrata nelja aasta pikkune spordis tegutsemise keeld. Seda põhjusel, et Kärp osales suuremahulises konspiratsioonis, kus korduvalt rikuti dopingureegleid ning tehti kõik selle varjamiseks. Kärp tunnistas uurimise käigus, et ta jõi võistluste järel suurtes kogustes soolavett ja kasutas albumiini. Nii varjas ta keelatud ainete tarvitamist. Viimaseks tegevuseks sai ta soovituse Mati Alaverilt.

2019. aasta 12. detsembril esitas Kärp aga palve, et tema karistus oleks lühem. Kärp soovis kergemat karistust, kuna ta tegi uurijatega igakülgset koostööd ning tunnistas meedia vahendusel avalikult dopingu tarvitamist.

Tänavuse aasta 20. jaanuaril võttiski FIS vastu otsuse, millega lühendati Kärbile määratavat karistust ühe aasta ja kuu kuu võrra. Eesti suusamehe esialgne võistluskeeld hakkas kehtima 2019. aasta 6. märtsist ning seega ei tohi ta spordis tegutseda 2021. aasta 5. septembrini.

Tagantjärele tühistati kõik Kärbi tulemused alates 2017. aasta 22. veebruarist. Ülestunnistuse põhjal tehti just sellel kuupäeval Kärbile esimene vereülekanne. Nii läheb tühistamisele ka Kärbi 16. koht 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängude 50 km klassikasõidust. Tegemist oli Kärbi karjääri parima sooritusega tiitlivõistlustel.