Algo Kärp: Karel Tammjärv võttis minuga pressikonverentsi eel ühendust. Mina palusin tal valetada

Kärbi sõnul suhtles ta Tammjärvega enne viimase Seefeldis toimunud pressikonverentsi. „Karel võttis minuga ise ühendust. Kuna tema telefon oli konfiskeeritud, siis mina temaga kontakti ei saanud,“ rääkis Kärp Delfi Spordile, kuidas nad enne reedest pressikonverentsi ühendust said.

„Karel ütles mulle, et ta soovib kõik ausalt ära rääkida. Ta ütles, et kui küsitakse, kas oli ka teisi sportlasi, siis ta tahaks vastata jaatavalt. Ma palusin, et ta annaks mulle paar päeva aega, kuna tahtsin enne oma lähedastega ise rääkida. Seega mina palusin Karelilt valetamist. Palusin teda nagu sõpra,“ põhjendas Kärp.

Samas tahtis Kärp lisada, et sponsoritelt saadud toetusi ei kasutanud ta kunagi dopingu eest maksmiseks. „Sponsorite raha läks sinna, kuhu see pidigi minema. Sponsorite raha läks treeningute, laagrite ja ka minu igapäevaste kulutuste katteks. Kõik läks selle heaks, et olla parem tippsportlane,“ sõnas ta.

Dopingu eest maksis ta rahadega, mille ta oli varasemalt isiklikest säästudest kogunud. „See oli täiesti eraldi raha. Sponsoritelt saadud raha ma dopingu peale ei kulutanud,“ tunnistas Kärp, kelle sõnul käis sakslastega kogu arveldamine ainult sularahas. „Arst kohe alguses ütles, et niimoodi on.“