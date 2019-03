Algo Kärp dopingu najal olümpial: distants võinuks pikem olla, püüdnuks ka Aleksei Poltoranini kinni

33-aastase Kärbi parim koht tiitlivõistlustel on välja sõidetud eelmisel aastal Pyeongchangi taliolümpial, kus ta sai 50 kilomeetri klassikamaratonis 17. koha. Selle saavutas ta veredopingu abil, kirjutas Õhtuleht. "Palusin Karelit, et ta ei ütleks pressikonverentsil minu nime välja, et saaksin sellega ise lagedale tulla," rääkis ta.

Delfile rääkis ta Pyeongchangi klassikamaratoni järel: "Saanuks parema stardikoha ja poleks kukkunud, võinuks võidelda kümnenda koha nimel," arvas Kärp. "Ja distants võinuks pikem olla, sest ma kestan kauem. Aleksei Poltoranini, kes mind finišis veidi edestas, võtnuks järgmisel tõusul kinni, kui saanuks veel ühele ringile minna. Mõni teinegi tulnuks selg ees vastu."

Kärp leidis, et 17. koht oli mõnes mõttes hea: "Olin koondises lohiseja, autsaider, aga tegin korraliku tulemuse. Samas tahtnuks parima MK-koha, 16., üle sõita." Lõpetuseks kinnitas Kärp, et see oli tema viimane olümpia.

Hiljem pole temast palju kuulda olnud. Mullu detsembri hakul kirjutas Delfi, et Kärp sai La Sgambeda suusamaratonil 9. koha. Hiljem oli meedias juttu, et Otepää MK-etapil ta terviseprobleemide tõttu ei startinud, kohal polnud teda ka MM-il.

Kärp osales esimest korda maailma karikavõistlustel 7. jaanuaril 2006 Otepää MK-etapil 15 km klassikasõidus ja sai 57 startinu seas 50. koha. Ta on MK-etappidel jõudnud punktikohale ehk 30 parema hulka kaheksal korral.

Esimese punktikoha sai Kärp 16. jaanuaril 2010 MK-etapil Otepääl, kui oli 15 km klassikasõidus 29. kohal. Parim koht MK-etapil on 8. märtsil 2014. aastal Oslos 50 kilomeetri klassikasõidus saadud 16. koht.