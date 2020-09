Algab kauaoodatud kohtuistung, kus võib selguda nii mõndagi uut ka Eesti dopingusuusatajate kohta

Koos Schmidtiga, kes on alates 2019. aasta veebruaris toimunud haarangut vahi all viibinud, on kohtu all ka neli tema abilist.

"See on dopinguvastase võitluse seisukohast äärmiselt tähtis kohtuprotsess - mitte ainult Saksamaal, vaid kaugemal meie piiridest," ütles väljaandele MZ Saksamaa olümpiakomitee president Alfons Hörmann. "Kui süüdistatavad mõistetakse süüdi, on meie selge ootus, et tema ja ta abilised saaksid tõsise karistuse."

Operatsiooni "Aadrilaskmine" käigus on tuvastatud, et Mark Schmidti on alust kahtlustada peaaegu 150 antidopingureeglite rikkumises. Alates 2011. aastast hakkas ta regulaarselt pakkuma veredopinguprotseduure üle maailma. Uurijad on tema klientidena tuvastanud vähemalt 23 sportlast kaheksast riigist, eelkõige ratta- ja suusaspordist. Eestlastest on tema teenuste kasutamise üles tunnistanud Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Seefeldi MM-i ajal vahistatud viie suusataja seas oli ka Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu näpunäidete järgi treeninud kasahh Aleksei Poltoranin.

Andreas Veerpalu ennast ootab kohtuistung Innsbruckis 8. oktoobril, Andrus Veerpalu oodatakse samas kohtus 16. novembril. Andreast süüdistatakse spordipettuses, Andrust spordipettusele kaasa aitamises. Mati Alaver mõisteti dopingule kallutamises Harju maakohtu poolt süüdi 2019. aasta 14. novembril.

Teenekat suusatreenerit karistati kokkuleppemenetluse korras aastase tingimisi vangistusega poolteiseaastase katseajaga. 65-aastane Alaver end süüdi ei tunnistanud. Lisaks pidi ta menetluskludena tasuma 810 eurot.

Doktor Schmidtilt keelatud abi saanud sportlased Eesti (3): Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Algo Kärp (murdmaasuusatajad)



Austria (7): Dominik Baldauf, Johannes Dürr, Max Hauke (kõik murdmaasuusatajad), Stefan Denifl, Georg Preilder (mõl jalgratturid), Christina Kollmann-Forster (mägiratturid), Gerhard Tritscher (mäesuusataja)



Saksamaa (4): Robert Lehmann-Dolle (kiiruisutamine), Danilo Hondo (jalgrattur), kaks nimetut ratturit



Sloveenia (3): Kristijan Koren, Borut Božic (mõl jalgratturid), üks nimetu rattur



Itaalia (2): Alessandro Petacchi (jalgrattur), Daniel Taschler (laskesuusataja)



Horvaatia (2): Kristijan Durasek (jalgrattur), Lisa Nemec (kergejõustiklane)



Kasahstan (1): Aleksei Poltoranin (murdmaasuusataja)



Šveits (1): Pirmin Lang (jalgrattur)



Allikas: siol.net