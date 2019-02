Samas deklareeris Kasahstani suusaliit, et nad on teinud pidevalt teavitustööd lubatud ja lubamatute võtete osas ning kui tuleb välja, et mängureegleid on rikutud, siis ei saa karistada mitte üksnes sportlane, vaid ka treener ja taustaliikmed, neil võetakse ära ka õigus viibida treeningubaasides. Siinkohal tuleb märkida, et Poltoraninit on viimastel aastatel juhendanud Andrus Veerpalu ja Mati Alaver, seega karistus võib ka neid puudutada.

Naurjuzova ei tahtnud siiski Poltoraninist petmist kuidagi uskuda: „Tunnen teda isiklikult. Ta on terve oma elu spordis olnud, nüüd on 31 aastat vana, ta on alati suhtunud treeningusse väga suure vastutustundega. Kui kõik teised lõõgastusid, siis tema läks ikka trenni. Raske on uskuda, et Poltoranin võiks teadlikult ausa mängu põhimõtteid rikkuda.”

Eilse päeva jooksul ei selgunud, milles Poltoraninit, Veerpalu ja Tammjärve täpselt kahtlustatakse – kas dopingu kasutamises, vahendamises või milleski muus. Politsei esindaja kinnitusel ei peeta neid sportlasi kuritegeliku dopingugrupeeringu liikmeteks, kuid ka grupeeringuga koostöö tegemine on kuritegu. Vastavalt Austria seadustele võib rikkumise korral ähvardada reaalne vanglakaristus.