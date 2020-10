Kokku 9854, eeldatavalt on valuutaks euro. Huvitavaks muudab selle fragmendi märge „B-proov”. Teatavasti Austrias jäid suusatajad eesotsas Aleksei Poltaranini, Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu politseile vahele veredopinguga tarvitamisega. Ometi pole nad teadaolevalt ühtegi positiivset proovi andnud ja mingist B-proovist ei tea Eestis keegi midagi.

Tuleb välja, et need arved viitavad Seefeldi MM-i veredopinguskandaali eelmängule, mis oli siiani jäänud saladuseks.

Mälestusväärne pressikonverents toimus Seefeldis mullu 1. märtsil, mainitud märkmeid tegi Alaver kõigi märkide järgi 4. märtsil. Tolle pikema, mitmest teemaplokist koosneva memo peale on kirjutatud TA, ilmselt on valmistatud ette olulist vestlust inimesega, kelle initsiaalid on T. A.