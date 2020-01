Alaveri ja Veerpalu "treeningtöö" Poltoraniniga viis Kasahstani suusatamise pankrotti

„Poltoranin viis sisuliselt meilt ära kogu raha,” kurtis Kasahstani koondislane Deniss Volodka Soome meediale. „Sel aastal tuleme veel toime, aga siis läheb raskeks.”

Volodka kinnitas, et Andrus Veerpalu oli Poltoranini üks treenereist ning asjaga oli seotud ka Mati Alaver.

„Me pole Poltoraniniga kontaktis olnud,” sõnas Volodka. „Ta elas enamasti Eestis, meie aga harjutasime kodumaal. See, millega ta hakkama sai, oli meie suhtes häbematu.”

Teatavasti oli Poltoranin üks viiest suusatajat, kes Seefeldis dopinguskandaali sattusid. Lisaks kasahhile jäid veredopinguga vahele ka eestlased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu ning Austria suusamehed Max Hauke ​​ja Dominik Baldauf. Hiljem tunnistas ajakirjanduse vahendusel oma süü üles ka Algo Kärp.

Kui austerlastele määrati pikad võistluskeelud juba juulis, siis Eesti meeste ja Poltoranini osas karistus viibis. Novembri lõpus teatas Rahvusvaheline Suusaliit FIS, et ka neile on nüüd nelja-aastane võistluskeeld määratud. Lisaks sportlastele said sama pika tegutsemiskeelu ka Mati Alaver ja Andrus Veerpalu.