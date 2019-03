Alaveri ja Veerpalu õpilane Poltoranin on Kasahstanis eliitsportlase staatuses, kuid rahvas teda ei armasta

Ka Delfil ei ole õnnestunud Poltoraninilt ega Kasahstani ametivõimudelt kommentaari saada, kuid Kasahstani raadiojaama "Raadio Vabadus" ajakirjanik Ruslan Medelbek selgitas, millises elitaarses staatuses on Poltoranin siiani olnud.

31-aastane Poltoranin on juba viimased kaheksa aastat nautinud Kasahstani sportlaste hulgas erikohtlemist. Ta on saanud riigilt märkimisväärset rahalist toetust, et treenida ja elada välismaal, sealjuures ka Eestis. Lisaks on tal palgatud välistreenerid Mati Alaver ja Andrus Veerpalu ning talle võimaldatakse parimat spordivarustust ja eratiimi. Samal ajal on Medelbeki sõnul Poltoranin Kasahstani elanike jaoks tundmatu sportlane. Paljud inimesed said kahekordse MM-pronksi nime teada alles pärast Seefeldis puhkenud dopinguskandaali.

Kuna Kasahstani riigijuhid peavad sportlikke saavutusi väga oluliseks - näiteks premeeritakse olümpiavõitjaid 250 000 USA dollariga -, on viimastel aegadel koondisse palgatud mitmeid Venemaa (ka Poltoranin on venelane, kuid sündinud Kasahstanis), Hiina ja Ukraina tippsportlasi.

Medelbeki sõnul Kasahstani elanikele võõrleegionäride palkamine ei meeldi ning nemad näeksid parema meelega oma sportlasi tiitlivõistlustel 20.-30. kohtade eest võitlemas, kui et Kasahstani koondise välismaalasi poodiumikohtadel.

Medelbek tunnistas, et ka Kasahstani ajakirjanikud ei hinda Poltoraninit, sest ta käitub ülbelt ega taha intervjuusid anda, eriti pärast ebaõnnestunud starte.