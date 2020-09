Alaveri ja Eesti suusatajatega seotud dopinguarsti kaasosaline puhkes kohtuistungil häbist nutma

Kolme lapse ema rääkis kohtus pisarsilmil ja väriseval häälel, et nõustus Schmidti aitama rahaprobleemide tõttu. Diana S. tegeles sportlastelt vere võtmise ja juurde pumpamisega ning verekottide transpordiga, kirjutas Eurosport.

Esimest korda aitas ta Schmidti 2017. aasta lõpus Toblachis toimunud murdmaasuusatamise MK-etapil.

"Meil olid Schmidtiga ühised tuttavad. Ta tuli minu juurde ettepanekuga ühel jõuluturul. Juttu oli sportlastest, verest ja transpordist. Nõustusin, sest mul oli raha vaja, aga tol hetkel ei osanud ma ette kujutada, millega end seon. Alguses arvasin, et tegelen lihtsalt transpordiga. Aga rahapuuduse tõttu nõustusin kõigega. Lõpuks hakkasin kartma, minuga käis paanika kogu aeg kaasas," rääkis ta.

Schmidt maksis Diana S.-ile 200 eurot päevas, aga transpordi- ja elamiskulud pidi naine ise tasuma. Kui Diana S. jäi verevõtmisel või juurdepumpamisel hätta, juhendas Schmidt teda telefoni teel.

Schmidti dopinguvõrgustikus said veredopingust abi ka Eesti murdmaasuusatajad Karel Tammjärv, Algo Kärp ja Andreas Veerpalu. Suusatreener Mati Alaver mõisteti süüdi sportlaste dopingule kallutamises.

Saksamaa meedia kirjutas juba 2019. aastal, et Alaveri kutsuti dopinguvõrgustikus hüüdnimega "Kindral".

"Kindral" käis läbi ka Diana S.-i tunnistusest, tema sõnul oli tegu vanema mehega. Varjunimesid kandsid ka teised dopinguvõrgustikuga seotud inimesed, pärisnimesid Diana S. ei teadnud.

Näiteks üks rattur oli "Hull", üks teine sportlane "Einstein", võrgustikus tegeles petmisega ka "Triple X".

Schmidti kohtuprotsess jätkub teisipäeval. Dopinguarst on seni otsustanud vaikida, tema tunnistusi on oodata oktoobri alguses. Saksamaa meedia usub, et Schmidti ootab reaalne vanglakaristus.