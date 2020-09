Alaveri ja Eesti suusatajatega seotud dopinguarst Mark Schmidt tunnistas veredopingu vahendamise üles: ma ei teinud seda raha pärast

Schmidt tunnistas, et on tegelenud dopingu vahendamisega alates 2012. aastast. Tema sõnul keskendus ta peamiselt talisportlastele ja ratturitele, kirjutab Süddeutsche Zeitung.

Scmidt rõhutas, et ei teinud seda raha pärast. "Ma pole dopingu pealt kasumit teeninud," rääkis 42-aastane sakslane. Saksamaa väljaanne kirjutab, kuidas Schmidt sai hooaja eest ühelt sportlaselt keskmiselt 5000 eurot, et ta neid dopinguga abistaks.

Dopingut vahendanud arst ei nõustunud, et tema tegevus võis sportlaste tervise ohtu seada. "Minu jaoks oli alati oluline, et sportlaste tervist poleks ohustatud," seisis tema avalduses.

Schmidtile esitatud süüdistuses on loetletud ligi 150 antidopingu reeglite rikkumist. Ühes konkreetses vahejuhtumis süüdistatakse teda ühe mägiratturi tervise tõsisesse ohtu seadmises. Dopinguarsti enda sõnul oli ta austerlasele andnud mõista, et pole konkreetset ainet varem testinud. Süüalune võttis 150-st süüdistusest enamik omaks, kuid 12 juhtumi juures eitas ta oma süüd.

Mark Schmidt töötas aastatel 2007-2010 jalgrattatiimi Gerolsterineri ja selle järeltulija Milrami arstina. Kuigi mõlemad meeskonnad läksid dopinguskandaalide tõttu laiali, on Schmidt eitanud, et ta tol perioodil ise dopingu tarvitamisele kaasa aitas.

"Miks ma seejärel otsustasin veredopingu kasuks, ei saa ma öelda. Kirg ja armastus spordi vastu olid peamised põhjused selle otsuse taga," seisis Schmidti avalduses. "Paraku olen unustanud fakti, et see kahjustab sporti. Doping on just see variant, mida kasutada, kui tahad olla edukas."

Seni olid Schmidti abilistest enda süüd tunnistanud Schmidti 67-aastane isa Ansgard, parameedik Sven M. ja meditsiiniõde Diana S. Ansgard, kes on ka ise advokaat, ütles oma esindaja vahendusel, et oli teadlik, "et tema poeg tegeleb veredopinguga" ning teadis ka seda, et tal on vähemalt kaks abilist.

Parameedik Sven M. tunnistas, et teostas vereülekandeid sportlastele viiel juhul Mark Schmidti palvel. Diana S. oli vastavasisulise tunnistuse teinud juba eelmisel nädalal. Ainsana pole tunnistusi andnud veel ehitusettevõtja Dirk Q. Teda süüdistatakse samuti sportlastelt vere võtmises ning hiljem selle tagasi süstimises.