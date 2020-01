Eesti naissuusatajad pole sel hooajal MK-sarjas veel avastarti teinud, sest meie täiskasvanute koondise ainus naisliige Mariel Merlii Pulles õpib spordistipendiumiga kaugel Alaskal.

Õppemaks Alaska ülikoolis on 35 000 eurot aastas, mille pärast sportlased nagu Pulles muretsema ei pea. „Plaan on siin õppida neli aastat. Prioriteet on ikka suusatamisel, kuid õpingud on ka olulised. Üritan hoida mõlemat heal tasemel. Mis pärast ülikooli lõpetamist saab, ei oska veel öelda, see selgub alles aastate pärast,” ei tee 21-aastane otepäälanna pikki plaane.