Ajaleht: Võrumaale elamise soetanud ja elektrikarjuse püsti pannud Andrus Veerpalu tegi naabri elu põrguks

Hiljuti soetas olümpiavõitja Andrus Veerpalu perekond endale Võrumaale, Antsla valda, Vaabina külla maja – vana koolimaja. Uued asunikud ehitasid hoone ümber aia ja lisasid sinna ka elektrikarjuse, et lammastel oleks turvalisem. Olgu mainitud, et uued naabrid lubasid, et nad ei sulge vanemate elanike koduteed. Kuid hiljem hakkasid nad siiski naabritele rääkima, et selline aed tuleb.

Veerpalude naabripereks on kunstnikust taluperenaine Jana Valge koos oma viie lapsega. Jana on sügavas hämmingus ning väga mures – kuidas peaks ta oma talu hoovist välja pääsema, kui ainuke tee kulgeb just Veerpalude uue kodu juurest ja see on aiaga piiratud?

Tegelikult on probleem puhtalt juriidiline ning lisaks Veerpalude perele on selles oma roll ka Antsla vallal. Nimelt oli kunagi Antsla vald maamõõtmisega apsaka teinud ja perekond Valge kodutee kolme inimese vahel ära jaganud, mille ühele jupile sai perekond Valge servituudid panna ja need ka notariaalselt kinnitada.

Täiendatud kell 13.00:

Õhtulehe andmetel asjatavad vana koolimaja juures rohkem suusakuninga Andrus Veerpalu tütar Anette Veerpalu ning tema elukaaslane. Neljapäeva lõuna paiku tuli tõkkepuu juurde laskesuusataja Tarvi Sikk, keda saatsid kaks sõbralikku koera. Sikk kinnitas, et tõkkepuu on küll nende äraolekul lukus, kuid naabrinaisel on võti olemas ning naabripere liikumisele takistusi ei tehta. Tema sõnul on vald probleemist teadlik ning on lubanud selle lahendamisele kaasa aidata. Kinnistu üks omanikke on Andrus Veerpalu tütar Anette Veerpalu, kes ütles telefonitsi, et tõkkepuud ei pandud teele mitte naabrite kiusamiseks, vaid kinnistu kaitseks võõraste eest.

