AJAJOON | Süüdi mõistetud Mati Alaveri suur tõus ja karm langus. Medalivõitudele järgnesid dopinguskandaalid ja mustad varjud minevikust

11. juuni 2012 - Algab Rahvusvahelises Spordiarbitraaži Kohtus juhtumi käsitlemine kaebuse ärakuulamisega. Ühtlasi algab CAS-i otsuse tegemise edasi lükkamine. Lõplik otsus tehakse teatavaks 2013. aasta 26. märtsil.

2011. aastal lahvatanud dopinguskandaalist tuli Andrus Veerpalu välja õige mehena. Foto: Tanel Meos

23. märts 2013 - (CAS) kinnitab, et mõistis Andrus Veerpalu dopingusaagas õigeks, kuna kasvuhormooni testis esineb protseduurilisi vigu. Samas tunnistatakse, et tõendid viitasid Veerpalu puhul dopingu tarvitamisele. "Kokkuvõttes märkis paneel, et selle juhtumi puhul oli palju faktoreid, mis kaldusid osundama, et Andrus Veerpalu tegelikult manustas kehavälist kasvuhormooni, aga FIS-i Antidopingu reegleid ei või tema puhul apellatsiooni järel enam rakendada protseduuriliste vigade tõttu, mis leiti piirmäärasid puudutavate WADA uuringute statistilises pooles. Seetõttu kuulutas paneel FIS-i dopingupaneeli poolt määratud võistluskeelu kehtetuks," seisab CAS-i pressiteates.

26. veebruar 2014 - "Rahvusvaheline spordikohus (CAS) ütles Veerpalu-juhtumis, et peame hGH-testi ja selle piirmäärasid põhjalikumalt tõestama. See töö on nüüd tehtud kahe sõltumatu, teineteisest eraldi tegutsenud töögrupi poolt. Need mõlemad jõudsid väga samalaadsele tulemusele, mis omakorda on väga lähedane piirmääradele, mida WADA kasutas Veerpalu-juhtumi puhul (Veerpalu proovide näidud olid A-proovil 2.62 ja 3.07, B-proovil 2.73 ja 2.00. Vanad piirmäärad olid 1.81 ja 1.68, uued on 1.81 ja 1.87 – toim)," vahendab Õhtuleht toona WADA tegevjuhi David Howmani sõnu 5. veebruaril Sotši taliolümpial antud pressikonverentsil.

Kuna selles skandaalis jäi Veerpalu õigeks, siis jätkus ka Alaveri karjäär:



2014. aastal sai Alaverist Kasahstani suusaässa Aleksei Poltoranini treener. Alaveri käe all Poltoranin ühtegi tiitlivõistluste medalit ei võitnud, kuid antud perioodi jooksul võitis suusaäss koguni kuus MK-etappi.

Kasahstani koondise juures tegid Andrus Veerpalu ja Mati Alaver koostööd. Foto: Rauno Volmar

Alaver ei jäänud kaugeks ka Eesti suusatamise jaoks ning 2015. aastal loodi tema eestvedamisel Team Haanja. Ametlikult ajasid asju teised mehed, kuid tagalas tõmbas niite just Alaver. Lõpuks läks Team Haanja ja Eesti Suusaliidu vastasseis päris tuliseks. Vaieldi peamiselt raha üle.

Mida aeg edasi, siis seda enam unustas rahvas ka 2011. aasta skandaali ning Alaver käis veel eelmisel talvel välja mõtte, et Eesti suusakoondise peatreeneriks peaks saama Veerpalu, kes oli Poltoranini abilisena teinud head tööd.

Kogu asi kukkus aga kokku tänavu veebruaris Seefeldi MM-il, kus veredopingu kasutamisega jäid vahele Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja ka Poltoranin. Hiljem tunnistas keelatud võtete kasutamist ka Algo Kärp.