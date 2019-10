AJAJOON | Mati Alaveri suur tõus ja karm langus. Medalivõitudele järgnesid dopinguskandaalid ja mustad varjud minevikust

Järgnesid Alaveri hoolealuste suured medalivõidud:

1999. aastal võitis Andrus Veerpalu Ramsau MM-il 50 km klassikasõidus hõbemedali

2001. aastal võitis Andrus Veerpalu Lahti MM-il 30 km klassikasõidus kuldmedali.

2002. aastal võitis Andrus Veerpalu Salt Lake City olümpiamängudel kuld- ja hõbemedali. Seda vastavalt 15 ja 50 km klassikasõitudes. Lisaks sai Jaak Mae 15 km klassikadistansil kaela pronksmedali. Kodumaale naastes võeti vastu kolme suurt sangarit. Veerpalu ja Mae kõrval oli püünel ka medalivõitude arhitekt Alaver.

2003. aastal võitis Jaak Mae hõbemedali Val di Fiemme MM-il 15 km klassikasõidus.

2006. aastal võitis Andrus Veerpalu kuldmedali Torino olümpiamängudel 15 km klassikasõidus.

2009. aastal võitis Andrus Veerpalu kuldmedali Libereci MM-il 15 km klassikasõidus. Mati Alaveri juhendamisel tõusis Andrus Veerpalu 2001. aastal esimese eestlasena suusatamises maailmameistriks. FOTO: RAIGO PAJULA



Veerpalu karjääri suureks finaaliks oli planeeritud 2011. aasta Holmenkolleni MM-i 15 km klassikasõit. Seal vanameister enam starti ei jõudnud, kuna eelnevalt oli ta dopinguküttidele andud positiivse dopinguproovi. Proov näitas kasvuhormooni tarvitamist.



Kuidas toonane skandaal kulges?



14. veebruar 2011 - Rahvusvaheline Antidopinguagentuur WADA tuvastab Andrus Veerpalu A-dopinguproovist lubatud normist kõrgema kasvuhormooni taseme.

23. veebruar 2011 - A-proovi ja B-proovi avamiste vahelisel perioodil teatab Andrus Veerpalu, et ei osale tervislikel põhjustel peatselt algaval suusa MM-il ning lõpetab oma sportlaskarjääri.

6. aprill 2011 - Avatakse Veerpalu B-proov, mis osutub samuti positiivseks.

7. aprill 2011 - Eesti Suusaliit korraldab pressikonverentsi, kus kinnitatakse, et Veerpalu on andnud positiivse dopinguproovi. Veerpalu ise sõnab, et pole keelatud aineid tarbinud. "Tahan kinnitada kõigi teie ees, et ma pole keelatud ainet tarvitanud. Nii võistlusvälised kui võistlustel saavutatud võidud ja head tulemused on saavutatud suure ja visa tööga," lausub Veerpalu toona.

23. august 2011 - FIS-i kolleegium langetab otsuse, millega mõistetakse Veerpalu dopingu tarvitamises süüdi. Talle määratakse kolmeaastane võistluskeeld. Veerpalu otsustab otsuse edasi kaevata Rahvusvahelises Spordiarbitraažis (CAS). „Kuna paneel jättis meie meeskonna esitatud argumendid ja teadlaste tehtud analüüsi suures osas hindamata, siis kavatseme otsuse kindlasti edasi kaevata. Üks sportlane on praegu selle suhteliselt uudse testi rahvusvahelises spordiarbitraažis vaidlustanud. Me läheme sama teed, et tõestada oma süütust. Ei ole mingit mõtet jääda poolele teele pidama, kui oled veendunud oma käitumise õigsuses,“ sõnab Veerpalu.

11. juuni 2012 - Algab Rahvusvahelises Spordiarbitraaži Kohtus juhtumi käsitlemine kaebuse ärakuulamisega. Ühtlasi algab CAS-i otsuse tegemise edasi lükkamine. Lõplik otsus tehakse teatavaks 2013. aasta 26. märtsil.

2011. aastal lahvatanud dopinguskandaalist tuli Andrus Veerpalu välja õige mehena. Foto: Tanel Meos

23. märts 2013 - (CAS) kinnitab, et mõistis Andrus Veerpalu dopingusaagas õigeks, kuna kasvuhormooni testis esineb protseduurilisi vigu. Samas tunnistatakse, et tõendid viitasid Veerpalu puhul dopingu tarvitamisele. "Kokkuvõttes märkis paneel, et selle juhtumi puhul oli palju faktoreid, mis kaldusid osundama, et Andrus Veerpalu tegelikult manustas kehavälist kasvuhormooni, aga FIS-i Antidopingu reegleid ei või tema puhul apellatsiooni järel enam rakendada protseduuriliste vigade tõttu, mis leiti piirmäärasid puudutavate WADA uuringute statistilises pooles. Seetõttu kuulutas paneel FIS-i dopingupaneeli poolt määratud võistluskeelu kehtetuks," seisab CAS-i pressiteates.

26. veebruar 2014 - "Rahvusvaheline spordikohus (CAS) ütles Veerpalu-juhtumis, et peame hGH-testi ja selle piirmäärasid põhjalikumalt tõestama. See töö on nüüd tehtud kahe sõltumatu, teineteisest eraldi tegutsenud töögrupi poolt. Need mõlemad jõudsid väga samalaadsele tulemusele, mis omakorda on väga lähedane piirmääradele, mida WADA kasutas Veerpalu-juhtumi puhul (Veerpalu proovide näidud olid A-proovil 2.62 ja 3.07, B-proovil 2.73 ja 2.00. Vanad piirmäärad olid 1.81 ja 1.68, uued on 1.81 ja 1.87 – toim)," vahendab Õhtuleht toona WADA tegevjuhi David Howmani sõnu 5. veebruaril Sotši taliolümpial antud pressikonverentsil.

Kuna selles skandaalis jäi Veerpalu õigeks, siis jätkus ka Alaveri karjäär:



2014. aastal sai Alaverist Kasahstani suusaässa Aleksei Poltoranini treener. Alaveri käe all Poltoranin ühtegi tiitlivõistluste medalit ei võitnud, kuid antud perioodi jooksul võitis suusaäss koguni kuus MK-etappi.

Kasahstani koondise juures tegid Andrus Veerpalu ja Mati Alaver koostööd. Foto: Rauno Volmar

Alaver ei jäänud kaugeks ka Eesti suusatamise jaoks ning 2015. aastal loodi tema eestvedamisel Team Haanja. Ametlikult ajasid asju teised mehed, kuid tagalas tõmbas niite just Alaver. Lõpuks läks Team Haanja ja Eesti Suusaliidu vastasseis päris tuliseks. Vaieldi peamiselt raha üle.

Mida aeg edasi, siis seda enam unustas rahvas ka 2011. aasta skandaali ning Alaver käis veel eelmisel talvel välja mõtte, et Eesti suusakoondise peatreeneriks peaks saama Veerpalu, kes oli Poltoranini abilisena teinud head tööd.