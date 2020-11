Aivar Rehemaa palkab advokaadi ja jääb laagrisse: Olosel elamist ei saa ju keelata

Teisipäeva õhtul kella viie paiku oli Eesti suusatajatele treeningulaagri organiseerinud Aivar Rehemaa jõudnud sportlaste varustust täis minibussiga peaaegu Olosele. Äsja oli ta saanud Eesti Antidopingult teate, et talle on määratud ajutine tegutsemiskeeld. Põhjuseks see, et ta kasutas treeningulaagrisse pääsemiseks tegutsemiskeeldu kandva Mati Alaveri abi.

Küsimuse peale, kas ta kavatseb koju tagasi pöörduda, vastas Rehemaa eitavalt. „Keegi ei saa keelata mul Olosel elamist ja suusatamist,“ sõnas ta. „Kogu see asi on absurdne! Mul tuleb hakata tegelema enda kaitsmisega. Palkan tippadvokaadi ennast esindama, ma ise pole nii pädev, et seda teha. Ma ei näe teist teed, nii lihtsalt ma alla ei anna.“

Küsimuse peale, kas ta kavatseb palgata enda kaitsjaks varem Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu kaitsmisega tegelenud Aivar Pilve, sõnas ta, et advokaadi nimi pole veel selge ning ta tegeleb sellega kolmapäeval.

Rehemaa tõdes, et esialgu ei tohi ta treeningulaagris sportlasi juhendada, ent lisas, et tegutsemiskeeld on ajutine. „Hakkan tegutsema sellest lähtuvalt,“ kinnitas ta. „Kui selgub, et ma ei tohi sportlastega koos elada, võin olla teises majas. Sportlased on mulle kinnitanud, et vaatamata kõigele tulevad nad laagrisse kohale.“ Ainsana on teisipäeva pärastlõunaks oma loobumisest teatanud Martin Himma.

Eest Antidopingu juht Henn Vallimäe sõnul võib Rehemaa tõesti Soomes viibida, kuid sportlastega ei tohi tal spordi mõistes kontakti olla. „Rehemaa ei tohi ajutise keelu ajal spordis tegutsemist jätkata,“ rõhutas ta.