Alustuseks teatas Pilv, et ei saa öelda, kas ta juba on kinnipeetud Eesti suusatajate kaitsja, sest seda ei luba konfidentsiaalsuse reeglid. Küll aga lisas Pilv, et huvitaks teda töö Tammjärve ja Veerpalu kaitsjana: „Advokaadi amet ongi kliendi abistamine ja tema õiguste kaitsmine, aga selles protsessis on ka tööalaselt huvitavaid aspekte.”