Aivar Pilv: ma ei nõustu, et teadlased ja advokaadid on vastutavad selle eest, mis Eesti suusaspordis on juhtunud

Eesti inimesed nägid Alaveri päevikud täna esmakordselt. Teie olete neid näinud varem. Mis tundeid need teis tekitasid, kui te lugesite ja nägite, mida Mati Alaver oli sinna kirja pannud?

Ütlen niimoodi, et kui kaitsja saab kriminaalasja materjalid, siis ta ikkagi keskendub sellele, mis on tema kaitse ülesanne - analüüsid, loed kõiki tõendeid, kõrvutad neid, vaatad, milliseid järeldusi ühest või teisest tõendite kogumist on võimalik teha, milliseid küsimusi tuleb teadvustada, millele tähelepanu pöörata. Eks sellistest märkmetest teatud järeldused kaitse positsiooni kujundamisel tuleb teha ja tuleb arvestada, et need on tõendid, mida kasutatakse kriminaalmenetluses.

Kui palju teile endale selle protsessi käigus üllatusi tuli? Oli teie jaoks midagi uut? Kui keeruliseks klient selle asja teile töö käigus tegi?

Ma ei ütle, et klient keeruliseks tegi. Küsimus on selles, et ega advokaat saab kriminaalasja materjalide juurde alles siis, kui kohtueelne menetlus on läbi ja kui prokuratuur leiab, et toimik on lõpetatud selleks, et see esitada tutvumiseks kaitsjale ja kaitsealusele. Alles siis on võimalik näha ja veenduda, mis üldse kriminaalasjas toimunud on kogutud tõendite mõttes. Seetõttu me võime küll teada, et teatud menetlustoiminguid on läbi viidud ja me võime saada ülevaate, milliseid asju on ära võetud läbiotsimisprotokolli järgi, aga me ei tea nende sisu.

Missugune mulje teile on jäänud, kas kogu Eesti suusasport on dopingust läbi imbunud või oli teie klient üks vähestest, kes õigelt teelt kõrvale eksis?

Ma arvan, et ma pole õige inimene andma hinnanguid selle kohta, mis suusaspordis või ka mõnel muul spordialal on toimunud või kuidas on toimunud selle süsteemi ettevalmistamine, millised on olnud need meetodid ja põhimõtted, kuidas treenitakse ja ette valmistatakse. Kindlasti on täna läbi avaliku meedia väga palju materjali olnud ajalooliselt kättesaadav sellest, milliseid dopingujuhtumeid läbi kümnete on maailma spordis olnud ja paraku hästi palju on olnud ka näiteid sellest, et mõningaid juhtumeid on maha vaikitud, mõnedele pole pööratud piisavalt palju tähelepanu. On ka kindlasti tõdemust ja kogemust nii teadlaste kui ka meditsiinitöötajate poolt, kus öeldakse seda: mis täna on lubatud - teadus ja kõikvõimalikud uuringud arenevad edasi - need on viie või kümne aasta pärast keelatud. Seetõttu me peamegi elama selles reaalajas ja hindama mingisuguseid asju täna toimuva mõttes nii eelnevat arvesse võttes kui ka arvestades seda, millele on suunatud tulevik.



Mati Alaver ja Aivar Pilv mullu novembris Harju Maakohtus. Foto: Rauno Volmar



[...] Nüüd, kui see kõik on kokku kukkunud... Kas teie tunnete ka teatud vastutust selle eest?