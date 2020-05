40-aastane Marit Björgen tuleb tippsuusatamisse tagasi

"Olen kaks aastat eemal olnud ja tundnud suurt puudust eesmärgist, mille nimel tööd teha," sõnas 40-aastane Björgen NRK-le.

Norralanna kinnitas, et nüüd on tal see eesmärk olemas, sest ta liitus vendade Anders ja Jörgen Auklandi pikamaasuusatamise võistkonnaga.

"Võimalus kuuluda maailma parimasse pikamaasuusatamise tiimi toob mulle naeratuse näole. Tahan midagi uut õppida ja konkreetse eesmärgi suunas liikuda. Ootan huviga, kuhu ma olen mõne kuu pärast oma tööga jõudnud," sõnas Björgen rahulolevalt.

Kaheksakordne olümpiavõitja lisas, et kuigi tema peaeesmärgiks on 90-kilomeetrine Vasaloppet, võib ta kaasa teha ka Marcialonga maratonil ning võimalusel Norra meistrivõistlustel.

Björgen, kelle peres kasvab kaks last, on koguni 18-kordne maailmameister.