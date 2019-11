22-aastane Rootsi suusataja sai insuldi

Lindma sai ootamatult insuldi 9. oktoobri õhtul, kui oli oma kodus duši all. Enne seda oli ta sõpradega tunnikese jalgpalli mänginud.

"Mäletan kõike selgesti, olin kogu aeg teadvusel," meenutas rootslanna jubedat üleelamist ajalehele Expressen.

"Tundsin jalgades tohutut nõrkust. Minu esimene mõte oli, et olin päeva jooksul liiga vähe söönud. Mõtlesin minna kööki, et midagi süüa, kuid ma ei saanud jalgu liigutada. Jumal hoidku! Mul oli õnneks vannitoas telefon. Helistasin isale ja ütlesin, et nüüd on midagi väga valesti. Palusin kiirabi kutsuda," rääkis Lindma.

Arstid pidid enne korterisse pääsemist ukse maha murdma, sest see oli lukus. "Jumal küll! Ma tahtsin minna ja ukse avada, kuid lihtsalt ei saanud. Olin uksest vaid meetrite kaugusel," meenutas rootslanna.

Haiglas tehti Lindmanile uuringud, mis näitasid selgelt nii ajuverejooksu kui veresoonte ummistust. Arstide hoole all hakkas rootslanna parem kehapool kiiresti halvatusest taastuma, kuid tema vasak külg jäi mitmeks päevaks peaaegu täielikult halvatuks.



"Kolmapäeval sain insuldi. Neljapäeval suutsin ise tualetti minna, kuid reedel, laupäeval ja pühapäeval tuli väike tagasilöök. Arstid ütlesid, et esimesed kolm päeva ongi tavaliselt kõige raskemad, sest siis on aju kõige rohkem paistes," rääkis Lindman.