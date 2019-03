VIDEO | Suusahüpet valitsenud 22-aastane jaapanlane pani hooajale võiduka punkti

Kobayashi kogus kahe hüppega 464,9 punkti (252 m; 230,5m), mis andis talle kindla esikoha. Talle järgnesid 444 punkti kogunud sloveen Domen Prevc ja 442,5 silma korjanud sakslane Marcus Eisenbichler.

22-aastane Kobayashi oli tänavuse hooaja suveräänne valitseja, võites MK-sarja 2085 silmaga. Teise koha saanud austerlane Stefan Kraft kogus 1349 silma, pronksi võitis 1288 punktiga poolakas Kamil Stoch.

Kobayashi tegi ka ajalugu, saades esimeseks suusahüppajaks, kes võidutsenud ühel hooajal nii MK-sarja, Willingen Five'i, Nelja hüppemäe turnee, Planica7, Raw Airi ja MK-sarja lennumägede üldarvestuses.

Overall World Cup title ✅

Ski Flying title ✅

Four Hills Grand Slam ✅

Raw Air ✅

Willingen Five ✅

Planica 7 ✅



The 2018-19 Ski Jumping season was all about Ryoyu Kobayashi pic.twitter.com/M7j3WwOsbt